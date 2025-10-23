CBC

10·î23Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÝ¯°æÍêÇ·²ðÅê¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¤ò2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÝ¯°æÍêÇ·²ðÅê¼ê¡Û
¡¦¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¡¡À»¥«¥¿¥ê¥Ê³Ø±àÂ´¶È¡¡±¦Åê±¦ÂÇ¤Á
¡¦À©µå¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¾µå¤Ë¥­¥ì¤¬¤¢¤ë

¢£ÃæÆü¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÌ¾
1°Ì»ØÌ¾¡§ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
2°Ì»ØÌ¾¡§Ý¯°æÍêÇ·²ðÅê¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë