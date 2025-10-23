【あす24日（金）全国天気】ポイント

朝は冷える

東日本を中心に秋晴れ

北日本はやや不安定

南西諸島は激しい雨に要注意

24（金）も天気図の形は、23日とほとんど変わりません。本州付近は青空の広がる所が多いでしょう。ただ北日本は上空の寒気の影響で、一部で、にわか雨やにわか雪があるかもしれません。雷にも注意が必要です。

また秋雨前線の停滞する南西諸島は、引き続き、雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。大気の状態も不安定なため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

最低気温は平年並みか平年より低い所が多く、冷え込む所も多いでしょう。北海道を中心に、氷点下の所も多くなりそうです。関東以西の内陸でも、10℃未満となる所がありそうで、再び今季一番の冷え込みとなる所も多いでしょう。

最高気温は23日と同じ位で、北日本は15℃前後、東日本や西日本は20℃から25℃位で、西日本は夏日の所もありそうです。

24日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋1 11月上旬）

青森 6℃（＋1 11月上旬）

仙台 7℃（-1 11月上旬）

新潟 9℃（-1 11月上旬）

東京都心 11℃（±0 11月上旬）

名古屋 13℃（±0 平年並み）

大阪 13℃（-1 平年並み）

広島 13℃（＋1 平年並み）

高知 15℃（＋1 10月中旬）

福岡 17℃（＋2 10月中旬）

24日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（＋1 11月上旬）

青森 13℃（-1 11月上旬）

仙台 18℃（＋2 平年並み）

新潟 17℃（-1 11月上旬）

東京都心 20℃（＋2 平年並み）

名古屋 23℃（＋1 10月中旬）

大阪 24℃（±0 10月中旬）

広島 25℃（＋1 10月上旬）

高知 26℃（±0 10月中旬）

福岡 24℃（±0 10月中旬）

【週末は雨、週明けは寒気流入も、その後は暖かい】

週末は低気圧の通過で、東日本や北日本を中心に、雨となるでしょう。この雨のあと、週明けは北日本に強い寒気が流れ込み、札幌でも初雪となる可能性があります。ただその後は、比較的、暖かな日が多く、関東以西は20℃以上まで上がる日が多い予想です。