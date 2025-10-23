ヴィクトリア・ベッカム、夫デヴィッドの浮気疑惑にコメント
ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムが、元サッカー選手の夫デヴィッドが現役時代に取り沙汰された浮気疑惑について語った。疑惑の相手である女性は今年に入り、改めてデヴィッドと当時不倫関係にあったことを主張している。
【写真】デヴィッド・ベッカムとの不倫関係を告発したレベッカ・ルース
現地時間10月22日に配信されたポッドキャスト『Call Her Daddy（原題）』に出演したヴィクトリアが、「結婚生活についての憶測」にどう対処しているかと質問され、「私たちがどれほどたくさんの問題に直面してきたことか。最近結婚26年を迎えたので、話し合いました。結婚した時は上手くいかないだろうと言われたけれど…もう26年よ！」とコメント。「本当にたくさんの困難に直面してきたけれど、いつもそばで支え合い、嵐を乗り越えてきたんです」と語った。
お互いに人気絶頂の1999年に結婚し、ブルックリンとロメオ、クルス、ハーパーという4人の子どもをもうけた2人だが、PageSixによると、デヴィッドがレアル・マドリードに在籍していた2004年に、彼のパーソナルアシスタントを務めていたレベッカ・ルースから、4ヵ月にわたり不倫関係にあったと告発されたそう。
一貫して不倫を否定してきたデヴィッドは、Netflixのドキュメンタリーシリーズ『ベッカム』（2023）でもこのスキャンダルを取り上げ、噂のせいで苦しむヴィクトリアを見るのは「信じられない程辛かった」と話していた。一方ヴィクトリアは同番組の中で「悪夢」のような告発を受けたことで夫に「憤り」、「人生で一番不幸」な時期だったとコメント。「正直に言うと、私たちの間でも敵対していた」と明かしていた。
なおレベッカは、ドキュメンタリーで改めて否定されたことを受け、今年3月ニュース番組『60 Minutes Australia（原題）』に出演し、当時の関係は完全に不倫だったと主張。「誇張したり、嘘をついたりしたことは一度もない」と話し、「世界最高のPRや、世界一の弁護士を雇える財力を持つ、メディアで最も権力のあるカップルに立ち向かう」自分を「勇敢」だと称していたそうだ。
