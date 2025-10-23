元宝塚歌劇団の娘役で、女優の千はふりがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を報告。高市新内閣で閣僚入りした小野田新大臣を祝福した。



【写真】カッコよ！まるで男装の麗人のような美貌 小野田大臣若かりし頃の貴重な写真

千は21日に「中高の同級生で、卒業後もお家に泊まらせてもらったり、私の新人公演を観に来てくれたりと仲の良かった 小野田紀美が初入閣 嬉しくて嬉しくて熱苦しいメールを送ってしまいました 支持政党はそれぞれだと思いますが 小野田紀美という人だけは信じてください！」と投稿し、写真を公開。写真には、若かりし頃の小野田紀美大臣と千が笑顔で並ぶ様子が映されている。



ネット上では「小野田さんは宝塚なら男役で活躍されたかもしれないですね。」「冗談抜きでベルばらのオスカル様に存在を重ねて見てました」「これはレア度高め!」とこの貴重な2ショット写真に多くの関心が寄せられていた。



小野田氏は21日の高市新内閣に、新設された「外国人との秩序ある共生社会推進担当」の大臣として初入閣。閣僚認証式時には、銀のロングドレス姿で登場し、そのスタイルの良さが話題となっていた。



千は宝塚歌劇団88期生として入団。同期は元星組トップの紅ゆずる、元宙組トップの朝夏まなと、元花組トップ娘役の桜乃彩音、月組の組長をつとめた光月るうらがいる。2008年に退団後は、女優として活動している。



（よろず～ニュース編集部）