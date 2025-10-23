２３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、２３日に日弁連に人権救済を申し立てたことを受け、国分の代理人を務める菰田優弁護士が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見したことを速報した。

コメンテーターで出演の元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「今回の事案というのは以前、フジテレビ問題で中居正広さんの話があって、第三者委員会の調査結果に対して、中居さん側が異議を申し立てる。あの時は性暴力と言われるような行為はなかったんだという風な事実自体を争うというところがあったんですけど、今回の場合はハラスメントに該当しうる行為自体はあったんだという大前提があって。そこに関しては反省していますと。その調査のやり方とか、調査の結果を私に十分説明してくれなかった。その部分が納得できないところがあるという形での訴えではあるんですけど」と、まず説明。

「逆に言うと事実関係自体についてはあまり動かないということだとすると、どのあたりを人権侵害と訴えていくのかというのは、なかなか難しいのかなと思います」と続けた。

その上で「国分さんの側も３０年間務めた番組で。そこから降板するっていうことだとしたら、もう少し丁寧な説明がほしかったと。そういう趣旨のことをおっしゃってるんですね。ただ、ビジネスの上で非常にドライに考えてしまうと、法律上はお取引を止める、会社として、お取引を今後、やめますよということなので、会社の経営判断という説明もあり得る。そうすると、ちょっと冷たいというか、我々としては今後、お付き合いできないんですよと言うという風な判断はあるんだけれども、一方で国分さんに対しても、ある程度、説明があってもいいのかなという、そこがせめぎ合いですとね」と説明。

「法律上は『契約をやめます。以上』という判断もあり得るということです」と結論づけた。

さらに「ハラスメント、あと、プライバシーが関わってくる問題というのは被害者の方の人権というものがあるので、情報は出したくない部分があります。手続きが適正かの問題もあるので、そこのバランスはどうしても必要になってくるんですが、今回の場合は国分さんご自身もハラスメントに該当しうる行為は認めているんだとするというところで日本テレビ側もあまり情報を出さなかったというところもあるんでしょうし、国分さん側としては、周りに説明ができないから、もう少し教えてくれと言う…。そこが今、ぶつかってるんだと思いますね」と続けていた。