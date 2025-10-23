◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

アマチュアＮＯ１スラッガー創価大・立石正広内野手（２１）は、ドラフト１巡目で広島、阪神、日本ハムから指名を受け、３球団競合の末に阪神の藤川監督が引き当てた。インタビューに応じた立石は「昨日からずっとドキドキしていたので、安心しています」と、胸をなで下ろした。

競合の末に見事に引き当てた藤川監督は「最高です。まだ若い選手で素晴らしい選手がたくさんいますから、切磋琢磨して、しばらく先までタイガースの未来が明るくなりました」と喜びの声を語った。

逆方向にも打てる希少な右の強打者かつ５０メートル走６秒０と足も速く、二塁や三塁、外野もこなせる立石の人気は高い。立石を巡っては、１０月１３日には広島が１２球団最速で１位指名を公表していた。

立石は、８月に右足首じん帯を損傷し秋シーズンは出遅れたものの、今月１９日の公式戦・東京新大学秋季リーグには８球団１７人ものスカウトが集結した。２０日の試合後は「静かに待ちます」と話しており、運命の時を待っていた。