上海外高橋港区の外港海通埠頭で、中国国産の新車をＲＯＲＯ船から降ろし、輸出の準備をする作業員。（９月１１日撮影、上海＝新華社記者／魯鵬）

【新華社上海10月23日】中国上海市統計局が22日に発表した9月の交通運輸業基本状況によると、同市の貨物輸送量は前年同月比4.2％増の1億3569万8千トンだった。うち鉄道輸送は3.0％増の51万4100トン、水上輸送は2.6％増の8653万4100トン、道路輸送は7.3％増の4825万7千トン、航空輸送は9.8％増の39万2800トンとなった。貨物輸送トンキロ数は5.8％減の3087億トンキロだった。

港湾の貨物取扱量は9.3％増の7634万1300トンで、うち入港貨物は7.1％増の4183万トン、出港貨物は12.0％増の3451万1300トン。コンテナ取扱量は13.6％増の483万3100TEU（標準コンテナ換算）で、入港は14.0％増の240万6300TEU、出港は13.3％増の242万6900TEUとなった。

旅客輸送量は5.1％増の2289万5100人で、うち鉄道が5.5％増の1129万5千人、港湾が9.0％増の7万8500人、道路が0.6％増の587万7300人、航空が9.4％増の564万4300人。輸送人キロ数は11.5％増の258億2100万人キロだった。

宅配企業の取扱件数は19.7％増の4億9342万9800件となった。