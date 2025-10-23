「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、亜大の斉藤汰直投手（4年＝武庫荘総合）が広島に2位で指名された。

最速152キロの直球とフォークのコンビネーションで奪三振を重ねる本格派右腕。

高校進学時には複数の強豪私学からも声がかかったが、「自分に自信が持てない部分もあって」武庫荘総合を選んだ。入学時は今よりも一回り小さい1メートル78、78キロ。直球の最速も130キロ前後だったが、元阪神、阪急の投手でコーチを務める谷村智啓氏の指導もあって急成長を遂げた。

高校ではプロ志望届は提出せず亜大に進学。3年春にエースに成長すると、今夏の日米大学野球では第4戦に先発し4回2安打2失点7奪三振の力投で日本の完全優勝に貢献した。

好きな野球選手として名前を挙げるのは元ソフトバンクのメッツ・千賀滉大。同じ公立校出身で今や世界を舞台に戦う右腕のように、大きく飛躍してみせる。

◇斉藤 汰直（さいとう・たいち）2003年（平15）12月7日生まれの21歳、兵庫県宝塚市出身。小浜小1年で「ポルテ」で野球を始め、「心美東シャークス」、「兵庫川西タイガース」で投手。宝塚中では軟式野球部で阪神選抜選出。武庫荘総合では2年秋から背番号1。亜大では3年春にリーグ初完封。大学日本代表として日米大学野球にも出場。1メートル82、90キロ。右投げ右打ち。