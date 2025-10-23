バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に、ゲストとして生出演。自身の夫について語った。

夫と結婚した決め手について聞かれると、「うちの夫は、正直に言いますけどイケメンなんですよ」と高嶋。その真意を「あのね、顔はやっぱり裏切らない」と打ち明け、「性格はやっぱり、気に入らないところが出て来る。こっちの都合もありますしね。だけどやっぱり顔はね、そんなに裏切らないから」と語った。

そして「うちの子たちも“パパは見た目が売りだよね”って言って、パパは凄く寂しそうだった、最初は」と回想。「けどやっぱり途中で切り替えて、ジムとかに行くようになって、見た目だけは子供達に自慢に思ってもらえるように頑張るって」と明かした。

これを受けて、元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏は「じゃああれか、美男美女夫婦なんだな」と感心。しかし高嶋が「私が今はちょっと顔が知れるようになって、レストランとかに行くと人が振り返るようになったけど、全然私が有名とかじゃない時は、みんな夫のほうしか見なかった」と打ち明けると、玉川氏は「そんなにイケメンなの？あとで写真を見せてください」と興味津々。すると高嶋は「どこにも出さないからイケメンって言ってるだけっていうところもある」と笑っていた。