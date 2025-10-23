「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、阪神の藤川球児監督（45）が現役さながらの“剛腕”で当たりくじを引いた。創価大の立石正広内野手（4年＝高川学園）は広島、日本ハムとの3球団による抽選となったが、藤川監督が見事に当たりくじを引いた。

抽選後、藤川監督はクジを開いても喜ばず、横にいた広島・新井監督、日本ハム・新庄監督を見やった。その後、一呼吸おいて、右手を突き上げて喜んだ。「最高です」と笑い、カメラに向かって「もう1回リーグ勝ちたいので、一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。

この一呼吸置いた瞬間が、ネットでは話題に。Xでは「球児のフェイントかましてるの強者すぎるわ」「球児のフェイントいいねー」「球児のフェイント入れるのお茶目やな」「球児のフェイントは何やねんwww」などの声が集まった。

昨年は4球団が競合した関大・金丸夢斗投手の入札抽選で当たりくじを引けなかったが、今年は見事に引き寄せた。

22日の前日会議後には、チーム戦略を伏せる普段と同じように、ドラフトについても詳細は明かさなかった。その中で「ご縁ですね。1位がないということはない。必ず1位の選手はいますから。どんな選手が阪神タイガースに入っても、その縁をしっかりと生かして、幸せな野球人生を送ってもらえるようにと思っています」と言及。取材の中では「縁」という言葉を合計7回も口にした。