静岡･伊東市のホームページで、田久保市長の学歴などの欄が先日、修正されました。また、田久保市長は、23日、岐阜に視察へ。その内容は…。



これは伊東市のホームページ。田久保市長の経歴について1988年3月に高校を卒業、2019年市議、2025年伊東市長に就任したと、3日前に修正されました。



田久保市長は学歴詐称疑惑の一連の動きを発端に、市の新たな要領として、市長に就任した場合は21日以内に履歴書や住民票をはじめ卒業証明書や修了証明書といった最終学歴を証明する文書などを市の担当課へ提出することを義務付け、10月1日から施行しました。





秘書広報課によりますと、田久保市長は、この要領に基づいて、高校の卒業証明書と伊東市議の経歴が書かれた履歴書を、期限内に提出したということです。その田久保市長は、23日、岐阜･高山市に。（伊東市 田久保 真紀 市長）「東海市長会があって、あすは会議がありますので。きょうは地域通貨の視察ということで、伊東市にもぜひ導入したいということで」田久保市長は、「地域通貨を作りたい」と以前から公言。ただ、31日に不信任決議案が提出される見通しの中での視察については…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「任期中は精一杯、毎日公務に励みたい。きょうのことも、ぜひ未来につなげていっていただければ」