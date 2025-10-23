巨人がドラフト1位指名を公言していた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（23）の交渉権は、一本釣りで巨人が獲得した。

会見に臨んだ竹丸は「ドラフト1位という高い評価をしていただいてとてもうれしい」と笑顔を見せた。自身の強みは「自分の調子にかかわらず試合をつくれること」。即戦力として期待される左腕は「阿部監督の期待に応えられるように頑張りたい」と意気込んだ。

力感のないフォームから最速152キロを投じる社会人No・1左腕。今季はエースとしてチームを都市対抗と日本選手権に導いた。巨人は今季、先発の平均投球回がリーグワーストの5・41で2桁勝利は11勝の山崎のみ。補強ポイントに合致した。最初の指名での社会人投手指名は13年の東京ガス・石川（ロッテと競合で外れ）以来12年ぶりとなった。

阿部監督は「抽選しなくてよかった」と安堵（あんど）の表情。「即戦力という位置付けで見ていた。全てのボールがいい。球界を代表する投手になってほしい」と期待した。

◇竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）2002年（平14）2月26日生まれ、広島市出身の23歳。矢賀小2年から野球を始める。二葉中時代は軟式の広島スターズでプレー。祟徳では甲子園出場なし。城西大では4年春の首都大学野球1・2部入れ替え戦で好投し、1部昇格に貢献。1メートル78、69キロ。左投げ左打ち。