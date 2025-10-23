「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、日本ハムからは新庄剛志監督（53）が抽選役で出席した。

注目の1位指名は創価大の世代NO・1スラッガー・立石正広内野手（4年＝高川学園）。公表していた広島と阪神と競合した。一方でDeNAが佐々木麟太郎を1位指名した瞬間は、一瞬天を仰いだ。

天を仰いだ姿にネットでは「2位以下で狙ってたのかな？」「栗山さんと新庄さんの表情からすると指名予定だったのかな？」「悔しそうな表情が印象的だった」「もしかしてハズレ1位で指名しようとしてた？？」と話題となった。

この日のTBSの中継で解説を担当した杉谷拳士氏は、この日のワインレッドのネクタイは“スタンフォードカラー”だと話していた。

◇佐々木 麟太郎（ささき・りんたろう）2005年（平17）4月18日生まれ、岩手県出身の20歳。幼少時から江釣子スポーツ少年団で野球を始め、江釣子中では金ケ崎リトルシニアに所属。ドジャース・大谷の父・徹監督から指導を受ける。父・佐々木洋監督が指揮を執る花巻東では1年春からベンチ入りし、2年春、3年夏の甲子園に出場。1メートル84、113キロ。右投げ左打ち。