男鹿市の加茂青砂地区で今月上旬に開かれた「収穫祭」の特集です。



小学校だった建物で開かれた催しでは、卒業生による太鼓のショーや、住民が歌詞を練り上げた歌などが披露されました。



一番の盛り上がりをみせたのは10年前に地区で歴史が途絶えていたあの来訪神の登場でした。

■人口80人の加茂青砂地区 かつての小学校で催し

男鹿市の加茂青砂地区の人口は先月末時点で80人。





■サプライズで登場したのは…あの来訪神

住民の平均年齢が75歳近いこの地区を盛り上げようと企画された催し、「かもあおさ収穫祭」はかつての小学校で開かれました。主催したのは地区の耕作放棄地を開墾して再生させた団体、「境界なき土起こし団」です。境界なき土起こし団 新堂秀団長「住民のみなさんと外から加茂青砂に来てくださる皆さんとをつなぐ場として、その第一歩として、この収穫祭を皆さんの思い入れのある加茂青砂小学校をお借りして開かせていただいております」「楽しく過ごしていただければなと思います。みなさん一日よろしくお願いします」老若男女問わず、40人ほどが訪れた「収穫祭」。保坂茜さん(23)「（ギター）海の見える、あの、場所まで」土起こし団の団員が加茂青砂をイメージして作った曲が披露されました。

催しではサプライズも。



司会の大学生

「あれ、皆さん何か聞こえませんか」

「オォーオォー。泣く子はいねぇが～」



ナマハゲの登場です。



女児

「やだー」

祖母

「優しいんだよ。頭ナデナデしてもらいな」

ナマハゲ

「いい子には優しいからな」



ナマハゲ

「オォーじっちゃんまめだったか」



海外からの観光客も男鹿の伝統行事を堪能しました。



加茂青砂のナマハゲは10年前にその歴史が途絶えています。



その最後を担当した兄弟が会場を盛り上げました。



ナマハゲ

「加茂青砂の皆さま。よ～く来てけだ。本当にありがとう。加茂のナマハゲここ何年も来られねかった。なんと申し訳ねかった。この場を借りてきょう、男鹿の山からおりて来た。ちっちぇえこ。若けぇ人がたも、加茂のために、ここまで誇れる行事、本当にありがとう」「み～んなまめで、元気でよ。わかったが」

会場

「はーい」

ナマハゲ

「聞こえねぇな、わがったが」

会場

「はーい」

ナマハゲ

「よ～しせば帰る。おぉー」

■加茂青砂で育ったきょうだい 思い出が詰まった学び舎で…

青いナマハゲに扮した石川慎悟さん29歳。



加茂青砂で生まれ育ち、高校進学に伴って地区を離れました。



今は男鹿のなまはげ太鼓のグループで活動しています。



幼いころからナマハゲ行事を肌で感じてきた石川さん。



ナマハゲ

「おじいさん言っていたことわかるべ。漁師やるかと」

慎悟さん

「うん。大きくなったらお父さんたちのなかだち？するから」



仲がいい、兄と、姉との3人きょうだいです。



姉の菜々恵さんは旧加茂青砂小学校の最後の卒業生。



思い出が詰まった旧体育館で開かれたこの日の「収穫祭」に、菜々恵さんは弟の妻と一緒に、それぞれ子どもを連れてきました。



菜々恵さん

「あっちに写真とか残っているんで」



赤いナマハゲの面をかぶった長男の幸太朗さんもこの旧校舎で学んだ一人です。



加茂青砂は太鼓が盛んで、小学校でも児童が全員参加で演奏する機会が数多くありました。



幸太朗さん

「せっかくなので兄弟共演させてもらおうかなと思っていますけど」



船の航海士になって加茂青砂を離れた幸太朗さんが、弟と一緒に太鼓をたたくのは約7年ぶり。



息がぴったりあった演奏を披露します。



会場には3人の母、真澄さんもかけつけていました。



母

「がんばれ」



今年5月に66歳で亡くなった、父・幸治さんにも届くほどの、熱のこもった演奏。



住民にとっては懐かしく、地区の外から訪れた人には新鮮に響く太鼓の音色。



加茂青砂の住民

「太鼓もよかったしね。太鼓太鼓ね。太鼓はよかった」



地区外から来場

「初めて来た地区だったんですけれども、なんか温かい感じがしてよかったです」

■地区の自慢や特徴を歌詞に盛り込んだ加茂青砂の歌

みんなで加茂青砂の歌

「加茂の青砂でダダダコわっしょい」



この日の締めくくりは地区の自慢や特徴を歌詞に盛り込んだ加茂青砂の歌です。



「男鹿の一番秘境にあるよ、加茂の青砂が大好きだ。粋な漁師がたくさんいるよ。大漁旗を掲げよう。加茂の名物天然わかめ。ヘルシーミネラルたっぷりだ。カンカネ洞は加茂の見どころ。ぽっかり穴が神秘的」

「さ～さそれそれダダコわっしょいわっしょいわっしょい。」



太鼓の音色を表す「ダダダコ」は地区の盆踊りの曲にちなんでいます。



郷土愛に包まれた「かもあおさ収穫祭」。



集まった人たちの絆がまた深まりました。



かけ声

「せーの、加茂青砂」