　俳優の小泉孝太郎が、23日放送のTBS系『プロ野球ドラフト会議2025』（後4：40）に初出演。野球少年だった自身の過去を振り返り、ドラフト会議に思いをはせた。

　午後5時にスタートした同会議の第1回選択希望選手が確定し、スタジオに戻ると、進行の江藤愛アナが「初参加の小泉孝太郎さん、今回見届け人ということでよろしくお願いします」と振ると「よろしくお願いします。いやードキドキしますね」と率直な感想を吐露。

　続けて「僕も野球に明け暮れていた少年時代があって、甲子園を目指して、『ドラフトに指名されたい』って本気で野球やっていたころがあったので、もう本当に今日は光栄に思います」とうれしさをかみしめた。

　12球団の1巡目指名については「1巡目から、佐々木麟太郎選手が2球団から指名されたじゃないですか？ちょっと意外でしたし、驚きました」と率直な感想を述べた。

■12球団の第1回選択希望選手（確定）
【東京ヤクルトスワローズ】
松下歩叶　内野手　法政大学

【千葉ロッテマリーンズ】
〇石垣元気　投手　健大高崎高校

【広島東洋カープ】
×立石正広　内野手　創価大学
→〇平川蓮　外野手　仙台大学

【埼玉西武ライオンズ】
小島大河　捕手　明治大学

【中日ドラゴンズ】
中西聖輝　投手　青山学院大学

【東北楽天ゴールデンイーグルス】
藤原聡大　投手　花園大学

【読売ジャイアンツ】
竹丸和幸　投手　鷺宮製作所

【オリックスバファローズ】
×石垣元気　投手　健大高崎高校
→藤川敦也　投手　延岡学園高校

【横浜DeNAベイスターズ】
×佐々木麟太郎　内野手　米・スタンフォード大学
→小田康一郎　内野手　青山学院大学

【北海道日本ハムファイターズ】
×立石正広　内野手　創価大学
→×平川蓮　外野手　仙台大学
→大川慈英　投手　明治大学

【阪神タイガース】
〇立石正広　内野手　創価大学

【福岡ソフトバンクホークス】
〇佐々木麟太郎　内野手　米・スタンフォード大学