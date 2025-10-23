小泉孝太郎“ドラフト特番”初出演に「光栄思います」 過去振り返り「『ドラフトに指名されたい』って本気で野球やっていた」【ドラフト2025】
俳優の小泉孝太郎が、23日放送のTBS系『プロ野球ドラフト会議2025』（後4：40）に初出演。野球少年だった自身の過去を振り返り、ドラフト会議に思いをはせた。
【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開
午後5時にスタートした同会議の第1回選択希望選手が確定し、スタジオに戻ると、進行の江藤愛アナが「初参加の小泉孝太郎さん、今回見届け人ということでよろしくお願いします」と振ると「よろしくお願いします。いやードキドキしますね」と率直な感想を吐露。
続けて「僕も野球に明け暮れていた少年時代があって、甲子園を目指して、『ドラフトに指名されたい』って本気で野球やっていたころがあったので、もう本当に今日は光栄に思います」とうれしさをかみしめた。
12球団の1巡目指名については「1巡目から、佐々木麟太郎選手が2球団から指名されたじゃないですか？ちょっと意外でしたし、驚きました」と率直な感想を述べた。
■12球団の第1回選択希望選手（確定）
【東京ヤクルトスワローズ】
松下歩叶 内野手 法政大学
【千葉ロッテマリーンズ】
〇石垣元気 投手 健大高崎高校
【広島東洋カープ】
×立石正広 内野手 創価大学
→〇平川蓮 外野手 仙台大学
【埼玉西武ライオンズ】
小島大河 捕手 明治大学
【中日ドラゴンズ】
中西聖輝 投手 青山学院大学
【東北楽天ゴールデンイーグルス】
藤原聡大 投手 花園大学
【読売ジャイアンツ】
竹丸和幸 投手 鷺宮製作所
【オリックスバファローズ】
×石垣元気 投手 健大高崎高校
→藤川敦也 投手 延岡学園高校
【横浜DeNAベイスターズ】
×佐々木麟太郎 内野手 米・スタンフォード大学
→小田康一郎 内野手 青山学院大学
【北海道日本ハムファイターズ】
×立石正広 内野手 創価大学
→×平川蓮 外野手 仙台大学
→大川慈英 投手 明治大学
【阪神タイガース】
〇立石正広 内野手 創価大学
【福岡ソフトバンクホークス】
〇佐々木麟太郎 内野手 米・スタンフォード大学
