◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

アマチュアＮＯ１スラッガーの創価大・立石正広内野手（２１）は既に公表していた広島、日本ハム、阪神の３球団競合の末、阪神が交渉権を獲得した。

東京・八王子市内の同キャンパスで開かれた会見では「ドラフト１位という形で１２人しか入れないなかで、その１人に選んでいただいてうれしく思います。まさか、こんなにもたくさんの球団が自分を指名してくださったことにすごく感謝していますし、率直に少し驚いています」と喜びを口にした。

立石の名前が呼ばれる度に会場のボルテージが上がった。表情を変えることくテレビを見つめていたが、阪神・藤川監督が当たりくじを引き当てると、口元が少しだけ緩んだ。阪神のイメージを問われ「とにかく負けないイメージ。強いです」と率直な印象を語った。

指揮官からは「しばらく先までタイガースの未来が明るくなりました」と言葉をもらった。森下、佐藤輝、大山の中軸に割って入る活躍を期待された立石は「自分も右打者で森下選手、大山選手に魅力を感じる。そういう選手と会話する機会があると思うので、少しでも吸収できればと思います」と謙虚な言葉で先輩たちから成長のヒントを得ることを心待ちにした。

座右の銘は「恩返し」。夢に見る１軍での活躍を目指し、プロの扉を開く。

◆立石正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口・防府市生まれ。２１歳。高川学園３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大３年秋の明治神宮大会は１大会最多１０安打で準優勝。４年春は１２試合で５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰ。リーグ戦通算１５本塁打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル６秒０。１８０センチ、８６キロ。右投右打。