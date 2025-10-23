◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

ルーキーの都玲華（21＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの5アンダー67で回り、トップと1打差の3位につけた。

初日3位発進はツアー自己最高。「120点くらい。出来過ぎで怖い」。都は少しおどけた表情で会心のラウンドを振り返った。

「先週は結構入らなかったパットが全部は入ってくれた」。4番パー3では12メートルをねじ込んだ。10番は6メートル、11番は8メートル、12番は4メートルを沈めて3連続バーディーを記録した。

67の好スコアに「10メートル以上も入ってラッキー。基本ラッキーが少ないのに今日は全部来てくれた。ゴミ拾っておいて良かった」と笑みを浮かべた。

幼い頃からゴミ拾いを習慣にしている。「いいことしたら（自分に幸運が）返ってくるかなと思って毎日拾っています。ゴミがあるのに、通り過ぎるとモヤモヤするので戻って拾ったり。今日も18番でも拾いました」。地道なゴミ拾いのおかげ？もあって好位置で初日を終えた。

「夢に見た優勝争いに近い位置でスタートできて嬉しいけど、あと3日間あるし、コツコツ行きたい」。残り54ホールもツアー初優勝への欲は出さずにプレーするつもりだ。