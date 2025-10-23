◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人はドラフト１位に、鷺宮製作所の竹丸和幸投手を単独指名し、交渉権を獲得した。前日に阿部慎之助監督も加わったスカウト会議で決定後に公表した通りに指名。単独指名に成功し、阿部監督は「抽選しなくてよかったです」と笑顔で率直な心境を吐露し、「プロに入っていろんなことを磨いて、球界を代表するピッチャーを目指して欲しい」とエールを送った。

竹丸は１７９センチ、７３キロと細身ながら最速１５２キロの本格派左腕。さらにスライダー、カーブ、カット、チェンジアップと変化球も多彩だ。即戦力投手の補強のため、変化球の精度に絶対的な自信を持つ社会人ＮＯ１左腕を指名した。

会場内でインタビューに応じた阿部監督は「抽選しなくてよかった（笑）。先発が課題でしたし、何とかローテーションに入ってほしい、即戦力という位置づけで、僕たちも見てました。本当に早く（チームに）入って、ドームで活躍してくれるのを心待ちにしています。全てのボールがいいですし、右（打者）に投げるチェンジアップだったりストレートの質も素晴らしい。プロに入っていろんなことを磨いて、球界を代表するピッチャーを目指してほしいですね。（開幕ローテを期待している？）ローテーションに入って欲しいと思って、獲得に動きましたので、そのつもりで頑張って欲しいですね」と話した。

巨人は今季貯金１でリーグ３位で連覇を逃した。昨季、１５勝３敗で貯金１２の菅野がメジャー移籍。戸郷が２度の２軍落ちなど８勝９敗と苦しみ、飛躍が期待された井上も４勝８敗で定着できず、終盤は左肘を痛めてファーム調整が続いた。赤星は開幕からローテを守って好投し、前半戦は奮闘したが、６勝９敗で終盤は右肩痛で離脱した。

ＣＳでの先発陣は山崎、戸郷、横川、森田、田中将で組んでいだが、シーズン終盤の９月に月間先発防御率５点台と苦戦した投手陣の整備は重要ポイント。即戦力投手の補強のため、竹丸の１位指名に至った。