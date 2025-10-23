環境に配慮した調理と食事を楽しむ「エコ・クッキング」を、長崎市の小学生が体験しました。

食品ロスの削減や省エネなど、環境に配慮した調理を行う「エコ・クッキング」。

長崎市と温室効果ガスなどの排出の実質ゼロに向けた協定を結ぶ「西部ガス長崎」が実施し、朝日小学校の4年生と5年生、あわせて16人が授業の一環で挑戦しました。

（西部ガス長崎営業部 開発グループ 森 紀さん）

「環境のことを考えて意識しながら、取り組んでほしい」

材料には、県産のナスやトマトなどを使用。

地産地消の大切さを伝えます。

ニンジンはヘタの部分以外、きれいに無駄なく使い切ります。

（児童）

「包丁をあまり使ったことがなかったから包丁を使うのがすこし難しかった」

慣れない部分も力を合わせて作ります。

みんなで協力しながら進めていくと…

野菜たっぷりのカレーと、卵を使ったスープの完成です。

（児童）

「おいしかった」

（児童）

「野菜のいろんなところに栄養があって、びっくりした」

（児童）

「県産の野菜を使っていることで、美味しさが増したと思う」

子どもたちは、エコについて学びながら作ったメニューを、おいしそうに頬張っていました。