「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

１２球団のドラフト１位指名が確定した。

ＤｅＮＡとソフトバンクがスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位指名するビッグサプライズ。ソフトバンクが交渉権を獲得した。

注目の創価大・立石正広内野手は３球団の競合を制した阪神、健大高崎・石垣元気投手は２球団の競合を制したロッテが交渉権を獲得した。

▽セ・リーグ

【阪神】◎創価大・立石正広内野手

【ＤｅＮＡ】×スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手→◎青学大・小田康一郎内野手

【巨人】◎鷺宮製作所・竹丸和幸投手

【中日】◎青学大・中西聖輝投手

【広島】×創価大・立石正広内野手→◎仙台大・平川蓮外野手

【ヤクルト】◎法大・松下歩叶内野手

▽パ・リーグ

【ソフトバンク】◎スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手

【日本ハム】×創価大・立石正広内野手→×仙台大・平川蓮外野手→明大・大川慈英投手

【オリックス】×健大高崎・石垣元気投手→◎延岡学園・藤川淳也投手

【楽天】◎花園大・藤原聡大投手

【西武】◎明大・小島大河捕手

【ロッテ】◎健大高崎・石垣元気投手