１２球団の１位指名が確定【一覧】佐々木麟太郎はソフトバンク 創価大・立石は阪神が３球団の競合を制す
「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）
１２球団のドラフト１位指名が確定した。
ＤｅＮＡとソフトバンクがスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位指名するビッグサプライズ。ソフトバンクが交渉権を獲得した。
注目の創価大・立石正広内野手は３球団の競合を制した阪神、健大高崎・石垣元気投手は２球団の競合を制したロッテが交渉権を獲得した。
▽セ・リーグ
【阪神】◎創価大・立石正広内野手
【ＤｅＮＡ】×スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手→◎青学大・小田康一郎内野手
【巨人】◎鷺宮製作所・竹丸和幸投手
【中日】◎青学大・中西聖輝投手
【広島】×創価大・立石正広内野手→◎仙台大・平川蓮外野手
【ヤクルト】◎法大・松下歩叶内野手
▽パ・リーグ
【ソフトバンク】◎スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手
【日本ハム】×創価大・立石正広内野手→×仙台大・平川蓮外野手→明大・大川慈英投手
【オリックス】×健大高崎・石垣元気投手→◎延岡学園・藤川淳也投手
【楽天】◎花園大・藤原聡大投手
【西武】◎明大・小島大河捕手
【ロッテ】◎健大高崎・石垣元気投手