北海道・白老町の養鶏場で、国内では今シーズン初めてとなる高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されました。クリスマスシーズンを控える中、卵の価格は2年前の「エッグショック」に迫る勢いとなっています。

福岡市博多区のケーキ店です。ショーケースには、色とりどりのケーキが並んでいます。





ケーキ作りに欠かせないのが卵です。こちらの店では、1日におよそ300から400個の卵を使っています。仕入れ値は2年前から徐々に上がり続け、およそ3割も高くなっています。■LA VIE EN ROSE・小田佑也さん「またここから先も上がってくるのではないかと聞いています。」

ケーキ店にとっては1年で一番のかき入れ時のクリスマスシーズン。この店では、11月からクリスマスケーキの予約の受け付けを始める予定ですが、卵など材料費の高騰を受け、人気のこちらのケーキは、去年より540円値上げして販売する予定です。



■小田さん

「輸入物は全体的に上がっているのですが、一番はチョコレートですね。ここ2年で2倍近く上がった感じがします。気持ち的には、もうちょっと値上げしたいですが、大幅に上げるとお客様にも手に取りずらい価格になってくるので。」



JA全農たまごによりますと、福岡の卵の卸売価格は1キロあたり335円です。過去最高となった2023年の「エッグショック」に迫る高値となっています。

さらに、北海道・白老町の養鶏場で21日、ニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染が見つかりました。全国の農場では今シーズン初めての感染です。

福岡県鞍手町の養鶏場を23日に訪ねると、鳥インフルエンザに対する警戒を強めていました。



■野上養鶏場・藤井豪 社長

「鶏舎周りは、白い消石灰を全体的にまいて、ウイルスを殺すようにしています。ほぼ一年中こうやっているのですが、特に冬の時期は厚くまいて。目に見えるように、雪のようにまいています。」

Q.北海道の鳥インフルエンザを受けて

「ついに来たかという感じで、あっという間に九州まで来てしまうので、鶏舎も万全な体制を整えるように、しっかり注意はしています。」

鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、車両も消毒。野鳥や小動物が入り込まないよう窓を網で覆うなど対策を徹底しています。



■藤井社長

「現状、相場が全然下がっていない状態で、これでまた鳥インフルが大量に発生すると、さらに上がっていく状況になると思います。」

さらに、頭を悩ませるのが資材の高騰です。卵を包装する資材費は、5年ほど前までは月に150万円前後でしたが、今では200万円を超え、多い時は300万円になることもあると言います。



■藤井社長

「資材系や人件費が大幅に上がりすぎていて、結果、追いついていない。卵自体の価値がもうちょっと上がっていかないと、僕らも経営が厳しくなるので、それは皆さんにも分かっていただきたいとは思っています。」



鳥インフルエンザに資材の高騰も追い打ちをかけ、卵の価格が落ち着くかどうか、今後も不透明な状況が続きそうです。