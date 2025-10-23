８月７日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」前で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）

【新華社北京10月23日】中国国家郵政局が23日発表した1〜9月の郵便配達サービスの取扱件数は、前年同期比15.0％増の1582億6千万件だった。うち宅配便サービスは17.2％増の1450億8千万件で、同一都市内が4.3％増の118億7千万件、他地域向けが18.6％増の1301億7千万件、国際および中国香港・マカオ・台湾地区向けが13.7％増の30億4千万件となった。

郵便事業売上高（中国郵政儲蓄銀行の経常収益除く）は7.7％増の1兆3136億3千万元（1元＝約21円）、うち宅配便サービスは8.9％増の1兆857億4千万元だった。

宅配便サービス売上高に占める割合を地域別に見ると、東部は0.9ポイント低下の73.8％、中部は0.6ポイント上昇の15.6％、西部は0.3ポイント上昇の10.6％となった。取扱件数に占める割合は東部が1.5ポイント低下の71.1％、中部が1.0ポイント上昇の19.6％、西部が0.5ポイント上昇の9.3％だった。

9月の郵便配達サービスの取扱件数は前年同月比11.2％増の183億4千万件、うち宅配便サービスは12.7％増の168億8千万件となった。売上高は6.8％増の1525億7千万元で、うち宅配便サービスは7.2％増の1273億7千万元だった。