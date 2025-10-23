V6¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ªÉü³è¤â¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¡2027Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¥¸¥å¥ê¥¢¡Ù¤È¡Ø¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡ÙÈÎÇä·ÑÂ³¤Ø
EV·×²è¸«Ä¾¤·¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö·ÑÂ³
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¡Ø¥¸¥å¥ê¥¢¡Ù¤ÈSUV¡Ø¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡ÊºÇ¾å°Ì¤Î¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¤â´Þ¤à¡Ë¡£¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëEV¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤¬¸Ø¤ë¹âÀÇ½¥»¥À¥ó¡õSUV¡Ú¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª»ÅÍÍ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´67Ëç
¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¸½¹Ô·¿¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê²þÎÉ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£È¯Çä¤«¤éÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Á¡¢ÆÃ¤Ë²¤½£¤Î¿·¤·¤¤ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ä°ÂÁ´´ð½à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î»þ´ü¤¬¶á¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¢
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡Ø¥È¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
±Ñ¹ñÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¡¼¥ë¥º¡¦¥Æ¥£¥ë¥¹¥È¡¼¥ó»á¤ÏAUTOCAR¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤ÎÈÎÇä·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Î80¡ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¥£¥ë¥¹¥È¡¼¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¹âÀÇ½¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤Ï¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½½ÆóÊ¬¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊD¥»¥°¥á¥ó¥È¡¦¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ê¤ª°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥£¥ë¥¹¥È¡¼¥ó»á¤Ï¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ë°ú¤Â³¤ºÇ¹â½ÐÎÏ274ps¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÉ¸½àÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª»ÅÍÍ¤âÉü³è¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
V6¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï9·î¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Ã¥·¡¼¥Î¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¡¢²¤½£¤ÇÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¥æ¡¼¥í7ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤³ÎÇ§¤À¤¬¡¢¥Æ¥£¥ë¥¹¥È¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Âè2À¤Âå¤È¤Ê¤ë¼¡´ü¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤ÎÈ¯Çä¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡´ü¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤ÏÅö½é¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥Þ¥«¥ó¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëEVÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÍèÇ¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âµéEV¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄEV¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤ò¼õ¤±¤Æ·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡´ü¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØSTLA¥é¡¼¥¸¡Ù¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£STLA¥é¡¼¥¸¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Î¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤ß¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÈÄ¾Îó6µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤Î·»Äï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¼¡´ü¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ï¼¡´ü¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¤Þ¤À¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢EV¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î»ÃÄêÅª¤Ê½ÐÎÏ¿ôÃÍ¤ÏºÇ¹â1000ps¤È¤µ¤ì¡¢¼¡´ü¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤È¶á¤¤»þ´ü¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥£¥ë¥¹¥È¡¼¥ó»á¤Ï±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëEVÈÎÇä³ÈÂç¡Ê¸½ºß¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Î30¡ó¤¬EV¡Ë¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢½ã¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖEV¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢EV¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Î¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¯ÊõÀÐ¡×¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤òÈÎÇä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£