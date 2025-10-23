双子の母・中川翔子、手描きイラスト“絵日記”で産前産後のリアルな不安や心境つづる「いろんな涙があった 不思議だけど双子に今出会えてる」
タレントの中川翔子（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。「フジテレビ ノンストップで産前産後の密着していただきました」と報告し、出産についての自身の心境などを手描きイラストでつづった。
【画像・写真】「ぜんぶホルモンのせい」中川翔子が公開した手描きイラストの“絵日記”
中川は続けて「臨月から産褥期初期、ぼろぼろでしたが、、双子出産の不安や不妊治療、高齢出産 いろいろありましたいろんな涙があった 不思議だけど双子に今出会えてる 不妊治療はネガティブなことではないと伝わったらいいな 大切に毎日を噛み締めます」とつづり、2枚のイラストと7枚の写真をアップ。
投稿されたイラストでは「ぜんぶホルモンのせい 退院してすぐくらいがヤバかった…涙もろくてなんかおかしかった…とにかく泣いてた なんでも泣いてた」「カラダ中痛いかゆい おなか痛い キズ痛いよ〜」「みんなが優しいよ〜」「これからの生活どうしようこわい〜」「人生変わった 不安だ〜」「双子かわいすぎる〜」など、中川の産前産後のリアルな心境が多数つづられている。
「弟くんのポーズが天才的に面白かったので めちゃくちゃ最高だった 大変さより笑顔もらえるが上回るからママは幸せだ！今はとにかく双子を全力で守ることだ！焦らずゆっくり回復がんばります」とのコメントで締めくくった。
この投稿にファンからは「自分のことをここまでさらけ出して、発信するしょこたんの強さ。本当に素晴らしいです 普通できないです」「辛い経験2度してからの 双子ちゃんが生まれた奇跡だね 守るものがあるって幸せだね！」「赤ちゃんて不思議なポーズしてるときありますよね ほんとかわいい」「改めて命の尊さ感じた」「弟くんが飛んでる〜笑 飛んでる夢でも見てるのかな？」などのコメントが寄せられている。
