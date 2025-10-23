“農家の娘”磯野貴理子、自身の田んぼで稲を収穫→新米を食す 食卓ショットに反響「ツヤツヤご飯」「めっちゃおいしそう」「秋刀魚も白米も最高」
タレントの磯野貴理子（61）が23日、自身のインスタグラムを更新。「きり田んぼ便り7」と題し、自身が手がける田んぼで収穫した新米で食事を楽しんだことを写真を添えて紹介した。
【写真】「ツヤツヤご飯」「秋刀魚も白米も最高」自ら育てた“新米”を使った食卓ショット披露の磯野貴理子
磯野の実家は15代続く老舗の農家。21年には出演するフジテレビ系『はやく起きた朝は…』の新春スペシャル内の企画で、「86歳の父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから初めて米作りに挑戦した。
そして今年6月26日のインスタで「覚えてる方いますか？『きり田んぼ』栃木市で復活しました！もう使われていない田んぼを借りて、農薬を使わずにお米をつくります」と再び米作りを開始したことを報告し、自ら田植え機を運転し、苗を植える様子などを披露。
以後の投稿では、米作りの近況をたびたび伝え、今月3日には、無事に稲刈りが完了したことを明かした。
この日は「しっかり天日干しした後、脱穀、籾すり、精米したお米を羽釜で炊いて、秋刀魚を焼きました いただきます」と、野外で米を釜炊きする様子や秋刀魚を豪快に炭火焼きする様子、白米と焼き秋刀魚が並ぶ食卓を紹介。
「びっくりするほど美味しかったです 得も言われぬ幸福感に包まれました」と自然の恵みへの感謝をつづるとともに、「きり田んぼ便りに、励ましや温かいコメント本当にありがとうございました また来年！」とあいさつして締めた。
コメント欄には「貴理ちゃん素敵」「ツヤツヤご飯ですね」「炊きたてホカホカめっちゃおいしそう」「見ているだけで、お米を炊く匂いや秋刀魚を焼く美味しそうな匂いがしてきました！」「秋刀魚も白米も最高」「おいしい素敵な体験して幸せですね見せて頂き感謝してます」「季節ごとの美しい風景をありがとうございました」など、充実した日々を発信した一連の投稿に温かな声が寄せられている。
