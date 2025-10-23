山東省莱州市沖の洋上風力発電施設。（１月７日、ドローンから、莱州＝新華社記者／徐速絵）

【新華社北京10月23日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）の実施以降、エネルギー事業が画期的な進展を遂げて歴史的な成果を上げ、再生可能エネルギー体系は世界最大の規模となった。

風力や太陽光など新エネルギーによる発電の設備容量が石炭火力発電を上回る歴史的転換を遂げ、新エネルギー産業チェーンが絶えず整備された。

浙江省湖州市の長興バスターミナル太陽光・エネルギー貯蔵・充電一体型路線バス充電施設。（５月２７日撮影、湖州＝新華社記者／徐碰）

2025年9月時点で、国の基準を満たしたグリーン（環境配慮型）工場は6400カ所以上、グリーン工業パークは約500カ所となった。第14次5カ年規画期間中、関連技術・設備は世界をリードし、新エネルギー関連の特許件数は世界の4割以上を占めた。太陽光発電の変換効率や洋上風力発電の単体容量は何度も世界記録を塗り替え、新型エネルギー貯蔵産業は飛躍的な発展を遂げた。

新型エネルギー貯蔵設備容量は25年上半期（1〜6月）に約9500万キロワットに達し、5年間で31倍になった。

遼寧省瀋陽市と海南省海口市を結ぶ瀋海高速道路の広東省仏開（仏山−開平）区間で初めて運用を開始した太陽光発電・蓄電・充電一体型の新エネルギサービスエリア。（１月１３日撮影、江門＝新華社記者／劉大偉）

新エネルギー車の保有台数は24年に3140万台となり、20年の第13次5カ年規画末（492万台）の6倍以上となった。新エネ車の生産・販売台数は10年連続で世界首位を維持し、世界の新エネ車の半数以上が中国で走行している。

風力・太陽光発電の総設備容量は、30年までに12億キロワットとする目標を前倒しで実現。第14次5カ年規画期間中に中国が輸出した風力・太陽光発電関連製品は、他国の二酸化炭素（CO2）排出量を約41億トン削減した。

海南省のボアオ・ゼロカーボン実証区域にあるボアオ・アジアフォーラム国際会議センターとボアオ・アジアフォーラムホテルの屋根に設置された太陽光発電設備。（３月１６日、ドローンから、ボアオ＝新華社記者／蒲暁旭）

福建省漳州市東山県の海域に建設された三峡集団東山杏陳１８０メガワット洋上太陽光発電施設。強風海域に設置された中国初の洋上太陽光発電施設。（４月２９日、ドローンから、漳州＝新華社記者／林善伝）

新エネルギー技術の研究開発企業、山東承曦新能源技術の工場で、製品をチェックする従業員。（３月１８日撮影、徳州＝新華社記者／范長国）

寧夏回族自治区銀川市で開かれた第７回中国・アラブ諸国博覧会のクリーンエネルギー展示エリア。（８月３０日撮影、銀川＝新華社記者／馮開華）

貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県で、国家電力投資集団傘下の貴州金元威寧能源が建設した仙水窩農業太陽光発電所の一角。（７月３日、ドローンから、畢節＝新華社記者／陶亮）

中国の石油化学大手、中国石化（シノペック）傘下の青島錬化が運用する全海水環境浮体式太陽光発電施設。（７月４日、ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）

内モンゴル自治区オルドス市ハンギン旗のクブチ砂漠に建設された朔方新エネルギー大規模拠点。（６月６日、ドローンから、オルドス＝新華社記者／連振）

安徽省合肥市の新橋スマート電気自動車（ＥＶ）産業パークにある蔚来汽車（ＮＩＯ）第２工場の新エネ車生産ライン。（７月１日撮影、合肥＝新華社記者／周牧）

浙江省寧波市奉化区滕頭未来社区に導入された屋上分散型太陽光発電。寧波市の農村部で単体容量が現時点で最大の屋上太陽光発電プロジェクト。（８月１２日、ドローンから、寧波＝新華社記者／黄宗治）

中国エネルギー大手、国家能源集団傘下の天津竜源新能源が運営する渤化太陽光発電所で、太陽光パネルを点検する職員。（７月１０日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

中国の発電設備大手、中国東方電気集団が、ウズベキスタン・タシケント州ブカ地区に建設した２６３メガワット太陽光発電施設。（５月１１日、ドローンから、タシケント＝新華社配信）

江蘇省南京市竜潭港のコンテナふ頭で、輸送を待つ新エネルギー車。（８月８日、ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）