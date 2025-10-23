広がるグリーン電力、中国の発展に新たな活力
【新華社北京10月23日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）の実施以降、エネルギー事業が画期的な進展を遂げて歴史的な成果を上げ、再生可能エネルギー体系は世界最大の規模となった。
風力や太陽光など新エネルギーによる発電の設備容量が石炭火力発電を上回る歴史的転換を遂げ、新エネルギー産業チェーンが絶えず整備された。
2025年9月時点で、国の基準を満たしたグリーン（環境配慮型）工場は6400カ所以上、グリーン工業パークは約500カ所となった。第14次5カ年規画期間中、関連技術・設備は世界をリードし、新エネルギー関連の特許件数は世界の4割以上を占めた。太陽光発電の変換効率や洋上風力発電の単体容量は何度も世界記録を塗り替え、新型エネルギー貯蔵産業は飛躍的な発展を遂げた。
新型エネルギー貯蔵設備容量は25年上半期（1〜6月）に約9500万キロワットに達し、5年間で31倍になった。
新エネルギー車の保有台数は24年に3140万台となり、20年の第13次5カ年規画末（492万台）の6倍以上となった。新エネ車の生産・販売台数は10年連続で世界首位を維持し、世界の新エネ車の半数以上が中国で走行している。
風力・太陽光発電の総設備容量は、30年までに12億キロワットとする目標を前倒しで実現。第14次5カ年規画期間中に中国が輸出した風力・太陽光発電関連製品は、他国の二酸化炭素（CO2）排出量を約41億トン削減した。