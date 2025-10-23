◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）

阪神は創価大の立石正広選手を1位指名し、3球団競合の末に交渉権を獲得。藤川球児監督は活躍に期待を寄せました。

立石選手へは指名を事前に公言していた広島に加え、日本ハムと阪神が1位で指名。抽選では藤川監督が右手でくじを引き、見事引き当てガッツポーズを見せました。

第一声で「最高です」と交渉権獲得を喜んだ藤川監督。最後に残った1枚のくじが当たりとなりました。「新井監督も新庄監督も昔から仲良くさせていただいていますから緊張したのですが、残りくじがありました」と笑顔を見せました。

「うちの3番4番5番のトリオの中に割って入る、それから若い選手たちと切磋琢磨(せっさたくま)して」と森下翔太選手・佐藤輝明選手・大山悠輔選手の強力クリーンアップがさらに厚みを増す活躍を、立石選手へ期待しました。

「しばらく先までタイガース、未来が明るくなりました」と笑顔がこぼれた藤川監督。最後に立石選手へ向け、「来シーズン、一緒にもう1回リーグ勝ちたいね。タイガースに入ったつもりであさってから(の日本シリーズを)見てもらいたい。一緒に頑張りましょう！」と呼びかけました。