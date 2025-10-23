２３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８６．２１ポイント（０．７２％）高の２５９６７．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７６．９６ポイント（０．８３％）高の９３００．７４ポイントと反発した。売買代金は２４５２億５５７０万香港ドル（約４兆８１１９億円）となっている（２２日は２２７５億３６４０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。ベッセント米財務長官と中国の何立峰・副総理が２５〜２６日に閣僚級の貿易協議をマレーシアで開くと伝わる中、両国の通商対立が緩和に向かうと期待された。中国の政策にも期待感。来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について中国共産党が議論する第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）は、きょう２３日に閉幕する。会議での決定内容については、閉幕から数日内に公表されるのが通例だ。米中対立の警戒感などで指数は安く推移していたが、引けにかけて買いが優勢となっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が６．６％高、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．５％高、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．４％高と上げが目立った。李寧については、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が４月に開始した即時配送サービス「美団閃購」を利用することを正式に発表し材料視されている（美団株は４．１％高で終了）。

セクター別では、石油・石炭が高い。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．２％、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が１．７％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．５％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．３％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が１．１％ずつ上昇した。

中国の銀行セクターもしっかり。中国郵政貯蓄銀行（１６５８／ＨＫ）が４．６％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．９％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）１．７が％高、招商銀行（３９６８／ＨＫ）が１．０％高で引けた。

半面、半導体セクターは安い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．８％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．６％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．６％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．１％ずつ下落した。

他の個別株動向では、キャラクター商品「ラブブ」などを擁するフィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が９．４％安と急反落。前日は２０２５年第３四半期（７〜９月）の売上高が前年同期比で２４５〜２５０％増加したと同社が発表したことを手がかりに買われたが（２．４％高）、「今後は売上が鈍化する」との見方が浮上し、一転して売りが広がっている。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２２％高の３９２２．４１ポイントで取引を終了した。石油・石炭が高い。金融、公益、消費関連、自動車、素材なども買われた。半面、ハイテクは安い。不動産株、医薬株も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）