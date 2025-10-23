「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。

下位指名も予想されていたスタンフォード大・佐々木麟太郎はソフトバンク、DeNAの競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

3球団競合となった今ドラフトの超目玉、創価大・立石正広内野手（高川学園）は3球団競合の末、阪神・藤川監督が引き当てガッツポーズ。

高校生の目玉だった健大高崎・石垣元気投手（18）も2球団競合となり、ロッテが交渉権を獲得した。巨人は事前公表していた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（城西大）の一本釣りに成功した。

▼各球団の1位指名選手

阪神・立石正広（創価大）

DeNA・小田康一郎（青学大）

巨人・竹丸和幸（鷺宮製作所）

中日・中西聖輝（青学大）

広島・平川蓮（仙台大）

ヤクルト・松下歩叶（法大）

ソフトバンク・佐々木麟太郎（スタンフォード大）

日本ハム・大川慈英（明大）

オリックス・藤川敦也（延岡学園）

楽天・藤原聡大（花園大）

西武・小島大河（明大）

ロッテ・石垣元気（健大高崎）