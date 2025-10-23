元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が22日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。LINEのプロフィル画面を明かし、共演者から引かれた。

番組では提出されたプロフィルから過剰に考察するという企画が行われた。ゲストとしてゆきぽよ（28）の妹でモデルのゆみちぃ（木村友美＝21）が出演した。「LINEの名前をアルファベット1文字にしている」という考察に×を出した。

ザ・マミィの林田洋平は「（1文字に）していたら裏でかなり遊んでいる」と解説すると、森は「私1文字なんですけど…」と告白した。

ザ・マミィの2人は「やってんねぇ！」と反応し、林田は「何を隠してるんですか」と質問した。

森は「流出しない方がいいじゃないですか、やましいことはないけど。アカウントを見て私だってわかる必要がないじゃないですか」と答えた。

岡田紗佳は「こっちが困るじゃないですか。LINEしたいのに一生かけても見つからないから。“S”なんて5人くらいいるから」と語った。

森は「最初に友だち登録したときにLINEの名前変えといてって言います」と話すと、林田は「うわぁ。その手間をかけさせる。かなり傲慢（ごうまん）な」と反応した。

酒井貴士は「アイコンなしにしてます？」と聞くと、森は「なしにしてます」と答えた。林田は「あ〜！やばいね…」と引いた。

林田は「LINEじゃないアプリ、なんだっけ」と酒井に聞くと、酒井は「テレグラム？」と答え、「テレグラムやってない？」とコンビで森に質問した。

森は「やってない。24時間でメッセージ消えるんでしたっけ」と答えると、林田は「さすがお詳しい」とイジった。

酒井は「テレグラム交換しませんか」と懇願。森は「（アカウントを）持ってない！」と全力で否定した。