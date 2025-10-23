タレントのカンニング竹山（54）が23日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。元TOKIO国分太一（51）が日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたことについてコメントした。

国分をめぐっては、6月「コンプライアンス上の問題行為」を理由にレギュラーを務めていた日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH」を降板。代理人弁護士によると、国分は処分について詳細な理由を伝えられておらず「適切な説明責任を果たせないため、関係者に対する説明や謝罪も十分できず、私生活上の平穏も害されている」とし、日テレ側の対応に問題があったとして、日弁連に人権救済の申し立てを行った。

竹山は国分の問題について「これが起こった時に、何をやったんだろうってモヤモヤしていた。テレビ局側の対応もこれでいいのかな、こういうことなのかなとずっとモヤモヤしていて。本人だけが知っているんだろうなとずっとモヤモヤしていたわけですよね」と回想。芸能人の不祥事について「こういう世界で働いていますから結構漏れ聞こえるんですよ、やっぱり。芸能界にいると制作の人もいるしいろんなテレビ局もいるし、実はこうらしいよみたいな。そういうことだったのということはある」としつつ「国分君のことに関しては誰も知らないし、聞いたこともないし、みんな分からないって言うし」と明かした。

また国分側の言い分について「（問題行為は）いろいろあるけど、どれか分からないとおっしゃってる。まさか本人がそういうことだとは思わなかったから驚いた」と語った。

芸能界やメディアに対しては「コンプライアンスって言葉ばかりが先にどんどん進んじゃって、そのやり方とか本当にこれがコンプライアンス違反になるのかならないのか、被害者加害者もいたりする案件もあるし」とし、「もしかしたら我々はいま一度見つめ直さなきゃいけないんじゃないかと。そうしないと、どんどんどんどんコンプライアンスコンプライアンスばかり進んじゃって、それが正しいのかどうか分からないまま突き進むんじゃないかって感じますよね」と過度なコンプライアンス順守の風潮に懸念を示した。