¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ³Ê¥ï¥ë¤Ã¡×40ºÐ¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢ÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥à¥«¤Ä¤¯
22Ç¯¤Î¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×²¦¼Ô¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î°ì¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¿·´ë²è¤Î¡Ö»ä¤¬¤¯¤é¤Ã¤¿°ì¸ÀÈ¯É½²ñ¡×¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤Ë¡Ö¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¶â²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤òµó¤²¤Æ¡¢¶ì¤¤°û¤ßÊª¤ò·Ý¿Í¤Ç°û¤à¤È¤¤Ë¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ê¶ì¤¤¤â¤Î¤ò¡Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¡¢Îéµ·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ë¤ï¤Ã¤Æ¡Ê°û¤ó¤Ç¡Ë¡¢¡Ø¤Ë¤¬¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì·Ï¤Î»Å»ö¡¢ËÍ¤À¤¤¤¿¤¤¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢1²óÌÜ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö·Ý¿Í¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡×¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢Âç¾æÉ×¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¤³¤ì¤¬»Å»ö¤ä¤â¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÎÈ¿±þ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ³Ê¥ï¥ë¤Ã¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£