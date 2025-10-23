湯沢市に本店を置く「JAこまち」と羽後町の「JAうご」が正式に合併契約を結びました。



厳しさを増す経営環境を背景に県内の各JAが組織の在り方を模索する中、湯沢雄勝地区に来年4月、一本化された新たなJAが誕生します。



今年5月に合併に向けた話し合いを進める協議会を立ち上げた「JAこまち」と「JAうご」は23日、湯沢市で正式に合併契約を結びました。



名称は「JAこまち」を引き継ぐことになりました。JAこまち 遠田武組合長「合併はゴールではなく新たなスタートであります。これからも皆様との対話を大切にし開かれたJAづくりを進めてまいりますので、引き続きのご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます」JAの合併を巡っては、2018年に秋田市を事業エリアとする「JA新あきた」と男鹿市、それに潟上市の一部をエリアに持つ「JA秋田みなみ」が合併し、「JA秋田なまはげ」が誕生しています。来春、県内のJA組織として8年ぶりに合併するJAこまちとJAうごは、経営基盤を固めて組合員である農家の暮らしを支えていくと、その意義を強調しています。