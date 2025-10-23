Awesome City Clubが、10作連続リリース企画の第8弾「ファンファーレ」を11月5日に配信リリースする。

今作は、佐野晶哉（Aぇ! group）が主人公 ジュゼッペ、上白石萌歌がヒロイン ペチカを演じるミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』の主題歌。劇中にて佐野と上白石が歌う「ファンファーレ ～恋に浮かれて～」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構築しており、Awesome City Clubならではの洗練されたサウンドと豊かなハーモニーによって再解釈され、観客をエンドロールまで物語の余韻に浸らせる仕掛けを施している。

あわせて、同映画のキャラクターデザインを務めた荒川眞嗣による描き下ろしのジャケット写真も公開。柿澤勇人が演じるハツカネズミのシエロとともに映画の中に入り込んだようなメンバーが印象的なイラストで、楽曲と映画のイメージを繋げるジャケット写真となっている。

さらに、配信リリースに先駆けて、本日よりPre-Add／Pre-Saveキャンペーンも開催。Apple MusicでのPre-Add、またはSpotifyでのPre-Saveに登録すると、サービスごとに異なるデザインのオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

また、同映画のオリジナルサウンドトラックが、11月5日に配信リリース、11月19日にCDリリースされる。劇中で佐野と上白石が歌う「ファンファーレ ～恋に浮かれて～」「あいのうた」に加え、柿澤が歌う「Snowish」、そしてツイスト親分役 山本高広が歌う「That's the bee's knees!」などが収録されている。

