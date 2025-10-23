楽天から単独でドラフト1位指名された花園大・藤原聡大投手（21）は京都市内の花園大でその瞬間を迎え、感激のガッツポーズを見せた。

「1位評価とは思ってなかった。頑張って良かったと思う」

京都の北野天満宮、金閣寺にも近い京都市中京区のキャンパスでは大学からの初のドラフト指名選手誕生で野球部員、学生、職員、父兄など約300人が集まってのパブリックビューイングが行われ、指名とともに会場は拍手に包まれた。

関西学生ナンバーワン投手として評価を受けた。最速は156キロの右腕。滋賀・水口では高2夏まで遊撃手だったが、そこから投手転向。京滋大学リーグで主戦として活躍し、4年間で球速を13キロ上げた。今秋も6試合に登板し、39回を投げて、防御率0・46。登板のたびにスカウトを集め、1位評価を勝ち取った。

楽天一筋で120勝48セーブの則本と共通点は多い。ともに滋賀の公立校出身。上背もほぼ同じで、気持ちを全面に押し出す投げっぷりも似ている。「これからがスタート。自分の野球人生をこれから切り開いていきたい」と藤原はここからの飛躍を誓った。

◇藤原 聡大（ふじわら・そうた）2003年（平15）11月20日生まれ、三重県伊賀市出身の21歳。小1から阿山ブルーファイヤーズで野球を始めて投手と遊撃手。中学では甲賀リトルシニアに所属。水口（滋賀）では1年秋に背番号6でベンチ入りし、2年秋から背番号1。花園大では1年春からリーグ戦に登板し、2年春に全日本大学野球選手権に出場。50メートル走6秒1、遠投115メートル。1メートル77、75キロ。右投げ右打ち。