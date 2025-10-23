女優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

ホンダは「二度目となるUGGとsacaiのコラボ」と書き出し、「あたたかみのあるチェスナットカラーのローファー ふかふかの履き心地にアクセントの効いたソール、キラッと目を惹くメタルも」とアイテムを解説。「早く履きたくて冬が待ちきれません」と、赤のパーカーを合わせたコーディネートを披露した。

この投稿にフォロワーからは「翼ちゃんビジュ良すぎばりかわいいいwww」「赤のパーカーが、良きですね」「おおお！いいね！可愛い」「フーディーと止まれの赤がすごく良き」などの声が。また他に「映えるなぁ」「バッサー天使」「ばっさーって赤似合うよね」「ニーハイ美脚」「美白美人〜」などのコメントが寄せられている。

本田は2006年にファッション誌「セブンティーン」の専属モデルとしてデビュー。12年に「恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方」でテレビドラマ初レギュラー出演。同年「FASHION STORY―Model―」で映画初主演・初出演を果たすなど女優業を本格化。趣味はゲーム、漫画。血液型O。