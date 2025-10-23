◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)

プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、各球団の1巡目交渉権獲得選手が決まりました。

今回最多となる3球団（広島・日本ハム・阪神）での競合となったのは、創価大・立石正広選手。クジ引きの結果、ボックスに残った最後の1枚を手にした阪神・藤川球児監督が当たりクジを引き当てました。藤川監督はクジを開けると笑顔でガッツポーズ。インタビューでも「最高です」と喜びを語りました。

さらに高校生選手の中で注目を集めていた健大高崎高・石垣元気投手は、2球団での競合。前年でも西川史礁選手をめぐり競合となったロッテとオリックスによるクジ引きとなりました。結果は前年と同じくロッテに当たりクジ。サブロー新監督は「昔から左の方が当たりクジを引けるので」と語った左手で、2枚のうちの当たりを引き当てました。

会場でも驚きの声があがる指名となったのは、アメリカ・スタンフォード大に所属している佐々木麟太郎選手。DeNAとソフトバンクでの競合となり、ソフトバンク・城島健司CBOが当たりクジを引き当てました。

1球団のみの指名で“1本釣り”に成功したのは、前日時点までに指名選手を明かしていた巨人・西武を含む5球団。巨人・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）、西武・小島大河選手（明治大）、中日・中西聖輝投手（青山学院大）、楽天・藤原聡大投手（花園大）、ヤクルト・松下歩叶選手（法政大）となっています。

クジに外れた4球団は2度目の入札へ入るも、ここでも競合が発生。仙台大・平川蓮選手が、広島と日本ハムでの競合となり、広島・新井貴浩監督が当たりクジを引き当てました。

2回目の入札ではオリックスが延岡学園高・藤川敦也投手、DeNAが青山学院大・小田康一郎選手との交渉権を獲得。3回目の入札となった日本ハムは明治大・大川慈英投手を指名しました。

計4回の熱いくじ引きが行われ、ドラフト1巡目が終わりました。

▽以下、各球団の1巡目交渉権獲得選手

◆セ・リーグ

阪神：立石正広(創価大・内野手)

DeNA：小田康一郎(青山学院大・内野手)

巨人：竹丸和幸(鷺宮製作所・投手)

広島：平川蓮(仙台大・外野手)

中日：中西聖輝(青山学院大・投手)

ヤクルト：松下歩叶(法政大・内野手)

◆パ・リーグソフトバンク：佐々木麟太郎(スタンフォード大・内野手)日本ハム：大川慈英(明治大・投手)オリックス：藤川敦也(延岡学園高・投手)楽天：藤原聡大(花園大・投手)西武：小島大河(明治大・捕手)ロッテ：石垣元気(健大高崎高・投手)