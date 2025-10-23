俳優の市原隼人（38）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」での役作りについて話した。

来年に俳優生活25年を迎える市原は「べらぼう」で盲目の大富豪、鳥山検校を演じた。役作りのために「志願して、視覚障害者生活支援センターにうかがって、実際に目が見えない方とお話をさせていただいて。サポートしている方とも」と明かした。

センターの利用者で、結婚するという60代ほどの人の話を披露。お相手とはセンターで出会って、お互いに目は見えていない。「『お顔はわからないんだけど、いちいち電気をつけたり消したりしてくれるんです。わからないのに花を添えてくれるんです』と。いろんなことを感じさせていただきまして」と話した。

完全な暗闇に設定された空間の中を6人くらいで歩く体験をしたという。「真っ暗な中、狭い通路を通ってみたり、砂利が出てきたり、床の段差が出てきたり、木が出てきたり。その中で風を感じたり、水に触れてみたり。真っ暗な中で、おやつをいただいたりするんですね」。

感想を「すごく怖かったんですね。6人で動いているので周りにたくさんいるはずなんですけど、1人でいるような。みんながすごく遠くなっていくような感覚をおぼえたんです」と話した。

そして「鳥山検校というのは、こういう人生を歩んできたのか、と。どうすれば検校に近づけるのかを模索しながら。本当に難しかったです」と振り返った。