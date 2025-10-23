◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

今ドラフトの対象選手となっている米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）をＤｅＮＡとソフトバンクが１位で“強行指名”した。まさかのサプライズ指名にドラフト会場内は騒然。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受ければ史上初となる。

佐々木自身はＮＰＢ球団から指名されても、来年６月まで同大学でプレーする意向。高校通算１４０本塁打の大砲にサプライズ指名があるか注目が集まっていた。

指名回避説が多かった佐々木の２球団指名にネットも沸騰。２球団の指名直後には「佐々木麟太郎」の６文字がＸ（旧ツイッター）のトレンドワード１位に急浮上。

ソフトバンク・城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が見事、交渉権を引き当てるとネット上には「まさかの佐々木麟太郎が競合！」、「佐々木麟太郎２球団競合 マジでえぐいわ」、「クジ勝ったのに佐々木麟太郎サイドが『いや行きませんけど』ありうるだろコレ… 踏み切ったなあ… 踏み切ったぞおい いやもう来いこうなったら」、「佐々木麟太郎くんはこれからメジャーの方のドラフトもあるのか。どうなるんだろ？」などの興奮気味の声が集まった。