【最新】続々ニューオープン！新たなタイプの韓国グルメ店で気軽に“プチ旅行気分”を味わう（静岡）
キムチやビビンバ、サムギョプサルやチゲなど日本人も大好きな韓国グルメですが、実はいま、県内に新しいタイプの韓国グルメ店が続々オープンするなどブーム到来の予感が…。
（お客さん）
「かわいい、映えるし。種類もたくさんあって全部おいしかった」
なんと、出来立ての最新韓国グルメが食べ放題だったり、まるで韓国に来たかのようなあの店を再現したコーナーも。
「他ではできない体験ができる」
（お客さん）
「初めて食べたけどおいしかったです」
そして、静岡で本場を感じられる珍しいお茶カフェも登場。
（お客さん）
「韓国にいる気分になる」
「every.Life」は、静岡に新たな韓国グルメブーム到来！？気軽にプチ旅行気分が味わえるニューオープンの店を調査します。
（永見 佳織 アナウンサー）
「今回は、静岡の韓国グルメがいまスゴイことになっているというのでチェックしていきます」
年間4回も韓国に行くという韓国大好きの永見アナが、まず、やってきたのは、静岡駅から徒歩5分の電車みたいな外観の「韓国eats」。
以前はビュッフェ形式で韓国グルメを提供していましたが、9月、ーダー形式にリニューアルして、30種類以上、出来立て料理が食べ放題の店となりました。
（永見 佳織 アナウンサー）
Q.「ちなみに人気のメニューは？」
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「一番人気はサムギョプサルですね。目の前で、ぼくが焼きます」
ほとんどの人が注文するというサムギョプサル、この肉厚なボリューム感は迫力があります。
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「切らせてもらいますね。こちらがバラ肉で、こちらが豚肩ロース。バラが脂身が強くて…肩ロースがヘルシー」
一口サイズにカットしてキムチとネギを添えて完成。
（永見 佳織 アナウンサー）
「う～ん。食べ応えありますね。キムチが効いてます。肉を食べてるって感じ」
さらに6種類の薬味で“味変”が楽しめます。例えば、塩だれをつけると…。
（永見 佳織 アナウンサー）
「うん。よりさっぱりいただけますね」
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「くどくなったら…味変して…どんどん無限に食べられるように」
（永見 佳織 アナウンサー）
「食べすぎちゃいそう」
他にも、女性に大人気のチーズボールなども揚げたてが食べ放題。さらに、店内の一角には、気になるエリアが…。
（永見 佳織 アナウンサー）
「見慣れたコンビニ空間があります」
実はこれ、韓国のコンビニを再現したコーナーで、ここにある商品も食べ放題・飲み放題なんです。
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「こちらがサラダやデザート、こちら韓国ドリンクが…」
（永見 佳織 アナウンサー）
「ほんとだ」
中でも驚くのはインスタント麺の品ぞろえ。
（永見 佳織 アナウンサー）
「いま大ブーム。韓国で。袋麺だけのコンビニがあるくらい」
なんと、韓国のコンビニでは、店内で袋麺のラーメンを調理する設備がそろっているんです。ということで、現地で人気ナンバーワンのジンラーメンを作ってみることに。
（永見 佳織 アナウンサー）
「おお。注がれてる。刺激的な香りしてきますね」
トッピングにわかめ、のり、そして卵を入れて完成です。
（永見 佳織 アナウンサー）
「…韓国の辛さですね。びっくりしますね」
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「辛くて食べられない…となっても、トッピングすればマイルドになる」
（永見 佳織 アナウンサー）
「これはうれしい」
（韓国eats 近藤 洋介さん）
「いろいろな形でカスタムしてもらいながら、普段、味わえないものを味わって、本場に来たみたいな旅行気分で楽しんでもらいたい」
続いてやってきたのは…2025年7月にオープンした「静韓茶友（チョンハンダウ）」。
（永見 佳織 アナウンサー）
「安倍川餅の老舗･『石部屋』のすぐ隣に…見て。ここは韓国？」
「アニョハセヨ～」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英･ソン ジェヨンさん）
「アニョハセヨ～」
（永見 佳織 アナウンサー）
「すごいですね。韓国じゃないですか」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「これは韓屋(ハノク)といって、昔ながらの古き良き家屋を再現したカフェになります」
（永見 佳織 アナウンサー）
「本国の韓国でも韓屋をカフェにしたお店って増えてますよね」
ここでいただけるのが、静岡でも馴染みのあるお茶。
オーナーの宋さんが、20年前に静岡へ移住したのをきっかけに静岡茶に魅了され、それが切っ掛けで韓国のお茶にも興味を持つようになったそうです。日本では珍しいお茶もあるそうで、中でもイチオシというのが…。
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「韓国の緑茶になります。1000年の歴史があるといわれる河東という地域から取り寄せています。王に命じられて植えたという韓国のお茶の発祥地」
（永見 佳織 アナウンサー）
「じゃあ貴重なお茶？」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「手摘みで釜いりしたお茶です」
（永見 佳織 アナウンサー）
「ふか～い、いい香りがしますね。色合い的は黄金に近いような淡い緑色。うわ。色合いと全然違う。奥深いですね。香ばしい」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「釜いりの特徴だと思います。手摘みで釜いりした手作業のもの」
さらに韓国のお茶と合わせていただく日本では珍しい伝統のお茶菓子も。これはキキョウの根を煮て1週間蜜に漬けて作る「チョングァ」。
（永見 佳織 アナウンサー）
「きなこ？」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「きなこをまぶしていますが…かんでいくうちに…」
（永見 佳織 アナウンサー）
「おお。ちょっと苦味がある。めちゃくちゃ体に良さそうな味。蜜がかかってるので食べやすい。日本のお茶菓子とは違った感覚。感動しました。カンドンイムニダ」
さらに韓国では定番という漢方茶も。
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「ワンエチャ ナワッスムニダ朝鮮時代にチョンジョという王様がヘギョングン ホンシというお母さまが体が弱かったのでお母さんのために作ったというお茶（を再現した）」
（永見 佳織 アナウンサー）
「私たちのイメージしているお茶の香りじゃない。完全に漢方の香り」
これはゆずの実の中に13種類の漢方を中に入れて煮詰めたお茶ですが、その味は…？
（永見 佳織 アナウンサー）
「酸味があるんですね」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英さん）
「ゆずの酸味があって、飲みやすくなっているかも」
（永見 佳織 アナウンサー）
「漢方の薬とは違う。香りは同じだけど飲むと全然違う。おいしい。王様のお母様に対するやさしさが伝わるお茶ですね」
（韓国カフェ静韓茶友 宋 在英･ソン ジェヨンさん）
「静岡の人が韓国のお茶文化を体験することがないので、静韓茶友（と言う店名の通り）お茶を通して韓国と静岡をつなぎたい。韓国のお茶の良さも、このお店に来て味わって欲しい」