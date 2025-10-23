ONSENSEが、2ndデジタルシングル「とんでって」を10月24日にリリースする。

同楽曲は、デビューシングル「YUAKE」に続き、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサー ケンモチヒデフミが作詞を手掛け、soundbreakersが作曲を手掛けている。仲間と笑い合う瞬間に悩みや不安が飛んでいく気持ちや、何気ない日常の中にある絆の温もりを描いた、前向きなポップソングだ。

さらに、リリース当日の20時には、ONSENSEがオープニングアクトとして出演した『HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025』での本楽曲初パフォーマンスのライブ映像がYouTubeにて公開となる。

また、ONSENSEは“風呂（26）の日”にちなんで、毎月26日にオフィシャルYouTubeチャンネルにて『ぬくぬくライブ配信』を開催中。次回は10月26日20時から配信予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）