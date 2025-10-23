【ドラフト2025】スタンフォード大・佐々木麟太郎に2球団指名のサプライズ→福岡ソフトバンクが交渉権獲得【第1回選択希望選手一覧】
TBS系『プロ野球ドラフト会議2025』が、23日午後4時40分より生放送をスタート。午後4時50分、司会・場内アナウンスの関野浩之が開会を宣言し、各球団の入場がスタートした。
午後5時に1巡目指名の際、7球団目の読売ジャイアンツまで競合がなく進み、8球団目のオリックスが健大高崎高校・石垣元気投手を指名し、ロッテと競合。その後、行われた抽選でロッテが交渉権を獲得した。
また、横浜DeNAが岩手・花巻東高校から米・スタンフォード大学へ進学した佐々木麟太郎内野手を指名すると、場内からはどよめきと歓声が。その後福岡ソフトバンクも指名し競合すると、抽選で、
そして、今ドラフト注目選手のひとり創価大学・立石正広内野手には、広島、日本ハム、阪神の3球団が競合。抽選の結果阪神タイガースが獲得した。
■12球団の第1回選択希望選手（確定）
【東京ヤクルトスワローズ】
松下歩叶 内野手 法政大学
【千葉ロッテマリーンズ】
〇石垣元気 投手 健大高崎高校
【広島東洋カープ】
×立石正広 内野手 創価大学
→〇平川蓮 外野手 仙台大学
【埼玉西武ライオンズ】
小島大河 捕手 明治大学
【中日ドラゴンズ】
中西聖輝 投手 青山学院大学
【東北楽天ゴールデンイーグルス】
藤原聡大 投手 花園大学
【読売ジャイアンツ】
竹丸和幸 投手 鷺宮製作所
【オリックスバファローズ】
×石垣元気 投手 健大高崎高校
→藤川敦也 投手 延岡学園高校
【横浜DeNAベイスターズ】
×佐々木麟太郎 内野手 米・スタンフォード大学
→小田康一郎 内野手 青山学院大学
【北海道日本ハムファイターズ】
×立石正広 内野手 創価大学
→×平川蓮 外野手 仙台大学
→大川慈英 投手 明治大学
【阪神タイガース】
〇立石正広 内野手 創価大学
【福岡ソフトバンクホークス】
〇佐々木麟太郎 内野手 米・スタンフォード大学
