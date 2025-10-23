【ドラフト2025】関野浩之がアナウンスを担当…第1回選択希望選手が確定　　(C)oricon ME inc.

　TBS系『プロ野球ドラフト会議2025』が、23日午後4時40分より生放送をスタート。午後4時50分、司会・場内アナウンスの関野浩之が開会を宣言し、各球団の入場がスタートした。

　午後5時に1巡目指名の際、7球団目の読売ジャイアンツまで競合がなく進み、8球団目のオリックスが健大高崎高校・石垣元気投手を指名し、ロッテと競合。その後、行われた抽選でロッテが交渉権を獲得した。

　また、横浜DeNAが岩手・花巻東高校から米・スタンフォード大学へ進学した佐々木麟太郎内野手を指名すると、場内からはどよめきと歓声が。その後福岡ソフトバンクも指名し競合すると、抽選で、

　そして、今ドラフト注目選手のひとり創価大学・立石正広内野手には、広島、日本ハム、阪神の3球団が競合。抽選の結果阪神タイガースが獲得した。　

■12球団の第1回選択希望選手（確定）
【東京ヤクルトスワローズ】
松下歩叶　内野手　法政大学

【千葉ロッテマリーンズ】
〇石垣元気　投手　健大高崎高校

【広島東洋カープ】
×立石正広　内野手　創価大学
→〇平川蓮　外野手　仙台大学

【埼玉西武ライオンズ】
小島大河　捕手　明治大学

【中日ドラゴンズ】
中西聖輝　投手　青山学院大学

【東北楽天ゴールデンイーグルス】
藤原聡大　投手　花園大学

【読売ジャイアンツ】
竹丸和幸　投手　鷺宮製作所

【オリックスバファローズ】
×石垣元気　投手　健大高崎高校
→藤川敦也　投手　延岡学園高校

【横浜DeNAベイスターズ】
×佐々木麟太郎　内野手　米・スタンフォード大学
→小田康一郎　内野手　青山学院大学

【北海道日本ハムファイターズ】
×立石正広　内野手　創価大学
→×平川蓮　外野手　仙台大学
→大川慈英　投手　明治大学

【阪神タイガース】
〇立石正広　内野手　創価大学

【福岡ソフトバンクホークス】
〇佐々木麟太郎　内野手　米・スタンフォード大学