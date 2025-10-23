[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇131銘柄・下落63銘柄（東証終値比）
10月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは223銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は63銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3664> モブキャスト 60.4 +11.4（ +23.3%）
2位 <2181> パーソルＨＤ 317.1 +55.9（ +21.4%）
3位 <6999> ＫＯＡ 1465 +234（ +19.0%）
4位 <4082> 稀元素 1094 +150（ +15.9%）
5位 <4014> カラダノート 573.8 +75.8（ +15.2%）
6位 <6599> エブレン 3365 +440（ +15.0%）
7位 <2127> 日本Ｍ＆Ａ 771 +65.4（ +9.3%）
8位 <3635> コーテクＨＤ 2200 +146.0（ +7.1%）
9位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 188 +8（ +4.4%）
10位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <281A> インフォメテ 778.1 -249.9（ -24.3%）
2位 <1543> 純パラ信託 55500 -6690（ -10.8%）
3位 <9254> ラバブルＭＧ 1331 -136（ -9.3%）
4位 <6594> ニデック 2336 -214.5（ -8.4%）
5位 <8424> 芙蓉リース 4149 -311（ -7.0%）
6位 <7970> 信越ポリ 1930 -65（ -3.3%）
7位 <3992> ニーズウェル 533 -17（ -3.1%）
8位 <7256> 河西工 106 -3（ -2.8%）
9位 <2112> 塩水糖 500.1 -11.9（ -2.3%）
10位 <4974> タカラバイオ 955 -21（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 4190 +98.0（ +2.4%）
2位 <7012> 川重 11555 +160（ +1.4%）
3位 <7011> 三菱重 4495 +43（ +1.0%）
4位 <7013> ＩＨＩ 3180 +27.0（ +0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 22760 +165（ +0.7%）
6位 <6857> アドテスト 16580 +115（ +0.7%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2539.7 +16.7（ +0.7%）
8位 <5233> 太平洋セメ 4196.1 +25.1（ +0.6%）
9位 <6702> 富士通 3879 +21（ +0.5%）
10位 <6723> ルネサス 1857 +9.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6594> ニデック 2336 -214.5（ -8.4%）
2位 <9501> 東電ＨＤ 765.2 -4.6（ -0.6%）
3位 <8031> 三井物 3720.3 -21.7（ -0.6%）
4位 <4042> 東ソー 2266 -12.0（ -0.5%）
5位 <6501> 日立 4415 -14（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
