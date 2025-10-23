　10月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは223銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は63銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3664>　モブキャスト　　　 60.4　 +11.4（ +23.3%）
2位 <2181>　パーソルＨＤ　　　317.1　 +55.9（ +21.4%）
3位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　　 1465　　+234（ +19.0%）
4位 <4082>　稀元素　　　　　　 1094　　+150（ +15.9%）
5位 <4014>　カラダノート　　　573.8　 +75.8（ +15.2%）
6位 <6599>　エブレン　　　　　 3365　　+440（ +15.0%）
7位 <2127>　日本Ｍ＆Ａ　　　　　771　 +65.4（　+9.3%）
8位 <3635>　コーテクＨＤ　　　 2200　+146.0（　+7.1%）
9位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　188　　　+8（　+4.4%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　+0.4（　+4.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <281A>　インフォメテ　　　778.1　-249.9（ -24.3%）
2位 <1543>　純パラ信託　　　　55500　 -6690（ -10.8%）
3位 <9254>　ラバブルＭＧ　　　 1331　　-136（　-9.3%）
4位 <6594>　ニデック　　　　　 2336　-214.5（　-8.4%）
5位 <8424>　芙蓉リース　　　　 4149　　-311（　-7.0%）
6位 <7970>　信越ポリ　　　　　 1930　　 -65（　-3.3%）
7位 <3992>　ニーズウェル　　　　533　　 -17（　-3.1%）
8位 <7256>　河西工　　　　　　　106　　　-3（　-2.8%）
9位 <2112>　塩水糖　　　　　　500.1　 -11.9（　-2.3%）
10位 <4974>　タカラバイオ　　　　955　　 -21（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6302>　住友重　　　　　　 4190　 +98.0（　+2.4%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　11555　　+160（　+1.4%）
3位 <7011>　三菱重　　　　　　 4495　　 +43（　+1.0%）
4位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3180　 +27.0（　+0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　22760　　+165（　+0.7%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　16580　　+115（　+0.7%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　 2539.7　 +16.7（　+0.7%）
8位 <5233>　太平洋セメ　　　 4196.1　 +25.1（　+0.6%）
9位 <6702>　富士通　　　　　　 3879　　 +21（　+0.5%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 1857　　+9.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6594>　ニデック　　　　　 2336　-214.5（　-8.4%）
2位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　765.2　　-4.6（　-0.6%）
3位 <8031>　三井物　　　　　 3720.3　 -21.7（　-0.6%）
4位 <4042>　東ソー　　　　　　 2266　 -12.0（　-0.5%）
5位 <6501>　日立　　　　　　　 4415　　 -14（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース