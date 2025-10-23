俳優・タレントの宮澤佐江さんが自身のインスタグラムで”まさか”の写真を投稿し、フォロワーを騒然とさせています。



【写真を見る】【 宮澤佐江 】パンケーキで身体隠してフォロワー騒然「#安心してください着てますよ」 ラニカイビーチで弾ける笑顔





宮澤さんは、ニューヨーク・ヤンキースのロゴは入ったキャップをかぶり、白いナッツソースが一面にかけられた大きなパンケーキのお皿を掲げて得意気な笑みというポーズをとっています。

しかしフォロワーの目は、肩や腕やデコルテが素肌のままで身体がパンケーキのお皿でちょうど隠れてしまっている宮澤さんの姿。パンケーキのお皿の向こう側が心配になってしまう、まるで英国の人気番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」に出場して一世を風靡したとにかく明るい安村さんを思い起こさせる仕上がりです。









宮澤さんは「#安心してください着てますよ」とハッシュタグを追加。パンケーキをテーブルに置いて食べる動画ではちゃんとオフショルダーのトップスを着ていて、美味しそうにパンケーキにパクついています。









宮澤さんは「#bootsandkimos」とハッシュタグを追加していて、この模様は米ハワイ・オアフ島のラニカイビーチ近くにある人気店「ブーツ・アンド・キモズ」で撮影されたと思われます。そして宮澤さんはビーチで弾けるような笑顔も披露しています。

フォロワーからは「洋服びっくりしたよー」「着てねーの？って思った」「やばすぎてびっくり」など、驚きの声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】