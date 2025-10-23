スザンヌ・サマーズさんとアラン・ハメルさん＝２０１９年/Rich Fury/Getty Images

（ＣＮＮ）米俳優のスザンヌ・サマーズさんは２年前に死去したかもしれないが、５５年間連れ添った夫は、サマーズさんの記憶をいつまでも留めておく秘策があるようだ。

夫のアラン・ハメルさんはこのほど、米芸能誌ピープルに対し、亡き妻のＡＩ（人工知能）クローンの開発を進めていることを明らかにした。サマーズさんは２０２３年、２３年間にわたる乳がんとの闘病の末、７６歳で亡くなった。

「スザンヌが深く愛されていたことは間違いない。家族だけでなく、何百万人もの人々から」。ハメルさんはピープル誌にそう語り、「今度のプロジェクトの一つは本当に興味深く、その名も『スザンヌＡＩツイン』だ」と明かした。

ハメルさんによると、夫妻は１９８０年代、コンピューター科学者で作家のレイ・カーツワイル氏からこの概念について知らされ、当時から２人で話し合っていたという。

「私たちはレイ・カーツワイルと友人関係にあった。カーツワイルはビル・ゲイツが地球上で最も頭がいいと評した人物で、実際その通りだ」「３０年前に彼と友人になり、この話をした。こういう未来が訪れることは分かっていた。何十年もかかったが、彼は必ず実現すると知っていて、その情報を共有してくれた」

ハメルさんによると、ＡＩツインの生成はサマーズさんのアイデアだった。

「彼女から『やるべきだと思う』『すごく面白いと思うし、私のファンや、私の本を読んでいて健康に関する情報を心から求めている人のためになる』と言われた」とハメル氏は振り返る。「彼女が『やろうと』と言ってくれたおかげで実現した。彼女の願いを叶えることができて本当にうれしい」

このＡＩクローンは今年、ある会議で実演されたとの情報がある。訓練には「スザンヌの著書全２７冊と何百回分ものインタビュー」を使用し、「どんな質問にも対応できるようになっている。答えは彼女の中にあるので、あらゆる質問に答えられる」という。

「スザンヌそのものだった」「いくつか質問をしたら、答えてくれた。その出来栄えに私も周囲の人も驚いた。完成したＡＩと本物のスザンヌを並べて見ても、違いが分からないはず」（ハメルさん）