長尾謙杜×山田杏奈“『恋に至る病』に至るまで”メイキング映像解禁！ 11.7からは副音声上映も
長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がダブル主演する映画『恋に至る病』より、ふたりのクランクインからクランクアップまでを追ったメイキング映像が解禁された。
【動画】クランクインからクランクアップの瞬間まで！ 『恋に至る病』メイキング映像
本作は、斜線堂有紀による同名小説を廣木隆一監督のメガホンで実写映画化するラブストーリー。内気な男子高校生・宮嶺望を長尾謙杜、クラスのカリスマ的存在の少女・寄河景を山田杏奈が演じる。
公開を明日に控えた本作から、長尾と山田の撮影現場での様子を収めたメイキング映像が公開された。
映像は、ふたりのクランクインからクランクアップまでを追った特別編集版「映画『恋に至る病』に至るまで」。共演経験のあるふたりならではの穏やかな空気の中で始まる撮影初日の様子に加え、先日話題となったインスタントカメラで撮影を楽しむ姿や、現場のカメラに気づいた長尾が“キメ顔”を披露するおちゃめなシーンなど、作品内では見られない素の表情や撮影の裏側が余すところなく収められている。
また、宮嶺（長尾）と景（山田）の距離がぐっと近づく印象的な“あのシーン”のメイキングも収録。なかなか視線を合わせようとしない宮嶺の両頬に、景が手を添えて見つめ合うこの場面は、廣木隆一監督の演出のもと“恋の純粋さと危うさ”を追求。現場では「痛いですか？」と気遣う監督に「全然！」と笑顔で応える長尾、そして「ビシッといって」と声をかけられ、真剣な眼差しで役に臨む山田の姿など、監督とふたりの貴重なやり取りが収められている。
さらに、長尾と真弓孟之（AmBitious）が仲良く笑い合いながらも、撮影開始の気配を察して瞬時に表情を切り替える“ギャップシーン”や、ふたりの“呼び名論争”も収録。そのほか、撮影の合間にバスケットボールの練習をする長尾と山田の姿など、ここでしか見られない現場の様子が満載だ。キャスト・スタッフ全員が紡いだ“映画『恋に至る病』に至るまで”の瞬間が凝縮された映像となっている。
そして、11月7日より、長尾×山田×廣木監督による副音声上映の実施が決定した。スマートフォンとイヤホンを使用し、3人による副音声を聞きながら本編を楽しめる特別上映企画となっている。副音声では、撮影現場での裏話や印象的なシーンの舞台裏、さらにはキャストと監督の軽快な掛け合いなど、ここでしか聞けないエピソードが満載。映画の余韻をより深め、新たな視点で作品を味わうことができる貴重な機会となっている。なお、本上映は作品をより深く楽しんでいただくため、2回目以降の鑑賞におすすめの内容となっている。
映画『恋に至る病』は、10月24日より全国公開。
