音楽ユニットCREAMのラッパー、Staxx T（スタックス・ティー）が23日までにインスタグラムを更新。肺気胸を発症し、入院して手術を受けたことを報告した。

Staxx Tは「肺に穴があく気胸（ききょう）って病気で入院中 ゆーて今日で入院6日目、2回目の手術も終わってもう退院間近なんだけど！」と報告。「先週の金曜日の朝、急に息するたびに胸が苦しく痛くなって、昼には激痛で息が吸えなくてリビングで倒れ込んだりするようになった。タダゴトじゃないなと思って病院行ってレントゲン撮ったら、右の肺がしぼんだ風船みたいに2割くらいの大きさまでつぶれてて、『自然気胸、レベル3 :即入院、即手術』の状態ってことがわかった」と肺のエックス線写真をアップして症状を説明した。

続けて「クリニックの先生に言われた通り、病院探して即入院。初日の手術でチューブを胸に挿して漏れてる空気を抜いて、つぶれてる肺をふくらませて、5日目の昨日、やっと2回目の手術ができて、肺の穴を塞いでもらった。で、今は経過良好ってことでチューブ、ケーブルやら点滴も全部抜いてもらって、明日には退院できそう、とまぁハショって言うとそんな感じ」と経緯を説明した。

現在はインスタグラム投稿できる程度に回復しているというが、「昨日の術後に起こされた時は痛すぎて動けないし、すんごい息苦しいのと麻酔で意識も朦朧としてる中で、『あー、よかった、生きてる』と、思った。命の危険があるような手術ってわけでもなかったんだけど。なんか漠然と、生きてる事に改めて感謝したというか」と手術直後の様子を振り返った。

「ホント今まで健康なんて1ミリくらいしか気にしてなかったけど、これからは2ミリくらい気にしようかな、と思った。まだまだやりたい事たくさんあるし！」と健康の大切さをあらためて実感。「ま、遊びも仕事もすぐ復帰します みんな言っとくけど、健康第一やで！！」とファンにメッセージをつづった。

肺気胸は、肺に穴が開いて空気が漏れて縮んでしまうもので、肺が縮むと胸に痛みがある。痛みは短い場合は1、2分、長い時は30分程度、続く。状態が軽い場合は自然に治ってしまうが、呼吸困難に陥る場合もある。

通事故や打撲など外傷によるものが外因性気胸で、外部の力が関係なく、何の前触れもなく突然、発症する内因性気胸は、自然気胸と呼ばれる。その中でも、原発性自然気胸は肺の病気をしたことがない人に突然発生するもので、続発性自然気胸はCOPD（慢性閉塞（へいそく）性肺疾患）、肺線維症などの肺疾患などに2次的に起こる。

CREAMはシンガー・ソングライターのMinami（ミナミ）と、ラッパー、トラックメーカーのStaxx Tの男女2人組ユニット。Staxx TはアイドルグループV6やHey!Say!JUMPらの楽曲で作詞を手がけたことでも知られる。