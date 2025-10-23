″水商売がライト化している″岸谷蘭丸、夜職に関する意見を投稿 フォロワー反響続々「若いのに、おじさんみたいなことを言うんだね。」

タレントの岸谷蘭丸が自身のXを更新し、「ごめんて。けど早慶Gmarchとかも含めて東京近辺の女の子まじギャラ飲みパパ活夜職増えてる、一切そこに関わったことない女子大生が減ってきてるのは強く感じる。主語デカいがちの僕を止めてくれてもんたナイス、とは思ったけども。」と投稿。最近、岸谷はネット番組で「水商売って結構ライトになってきてるから。ラウンジ、ガルバ（ガールズバー）をやったことない女子大生って結構少なくなってきてる。」と発言しており、これに対する反響があったため、今回の投稿を行った。



この投稿には、「慶大生ですがそういうことに一切関わったことありません。」「みんな普通にバイトしてますよ！水商売に一番厳しいのは女の子なので」「AV女優のカジュアル化はマジで危惧してる」「夜職をやってる学生は男女限らずいるよ。」「若いのに、おじさんみたいなことを言うんだね。」のような声が集まった。



岸谷蘭丸は俳優の岸谷五朗とミュージシャンの岸谷香の長男で、旧活動名は柚木蘭丸。