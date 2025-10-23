なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈“映画「恋に至る病」に至るまで”の映像解禁 AmBitious真弓孟之との撮影現場も
【モデルプレス＝2025/10/23】なにわ男子の長尾謙杜と山田杏奈がW主演を務める映画『恋に至る病』より、メイキングまとめ映像が解禁。さらに、11月7日より副音声上映されることが決定した。
【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う
本作より、公開前夜にW主演の長尾と山田の撮影現場での様子を捉えたメイキングまとめ映像が解禁。今回公開された映像は、ふたりのクランクインからクランクアップまでを追った特別編集版「映画『恋に至る病』に至るまで」。共演経験のあるふたりらしい穏やかな空気の中で始まる撮影初日の様子に加え、先日話題を呼んだインスタントカメラで撮影を楽しむ姿や、現場のカメラに気づいた長尾が“キメ顔”を披露するお茶目なシーンなど、作品の中では見られない素の表情と撮影の裏側が余すことなく収められている。
また、宮嶺（長尾）と景（山田）の距離がぐっと近づく印象的な“あのシーン”のメイキングも収録。なかなか視線を合わせようとしない宮嶺の両頬に、景が手を添えて見つめ合うシーンは、“恋の純粋さと危うさ”を追求する廣木隆一監督の演出のもと、現場では「痛いですか？」と気遣う監督に「全然！」と笑顔で応える長尾、そして「ビシッといって」と言われ、真剣な眼差しで役に向き合う山田の姿など、監督とふたりの貴重なやり取りが収められている。
さらに、長尾と真弓孟之（AmBitious）が仲良さそうに笑い合いながらも、撮影が始まりそうな雰囲気を察して瞬時に表情が切り替わるギャップシーンや、長尾と真弓の“呼び名論争”も収録。そのほかにも撮影の合間にバスケの練習をする長尾と山田の姿や、ここでしか見られない現場での様子が満載。キャスト・スタッフ全員が紡いだ“映画『恋に至る病』に至るまで”の瞬間が凝縮された映像となっている。
スマートフォンとイヤホンを使用し、長尾、山田、廣木監督の3人による副音声を聞きながら本編を楽しめる、特別な上映企画となっている。副音声では、撮影現場での裏話や、印象的なシーンの裏側、さらにキャストと監督の掛け合いなど、ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさん。映画の余韻をさらに深め、新たな視点で味わうことができる貴重な機会となっている。（modelpress編集部）
