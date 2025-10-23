長尾謙杜＆山田杏奈の初日〜撮了まで追う『恋に至る病』“に至るまで”公開 副音声上映も決定
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（24日公開）において、監督との真剣なやり取りなどをカメラが捉えた「映画『恋に至る病』に至るまで」と題したメイキングまとめ映像が公開された。
【動画】『恋に至る病』主題歌入り予告
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
映像は、2人のクランクインからクランクアップまでを追った特別編集版「映画『恋に至る病』に至るまで」。共演経験のある2人らしい穏やかな空気の中で始まる撮影初日の様子に加え、先日話題を呼んだインスタントカメラで撮影を楽しむ姿や、現場のカメラに気づいた長尾が“キメ顔”を披露するおちゃめなシーンなど、作品の中では見られない素の表情と撮影の裏側が余すことなく収められている。
また、宮嶺（長尾）と景（山田）の距離がぐっと近づく印象的な“あのシーン”のメイキングも収録。なかなか視線を合わせようとしない宮嶺の両頬に、景が手を添えて見つめ合うシーンは、“恋の純粋さと危うさ”を追求する廣木隆一監督の演出のもと、現場では「痛いですか？」と気遣う監督に「全然！」と笑顔で応える長尾、そして「ビシッといって」と言われ、真剣なまなざしで役に向き合う山田の姿など、監督と2人の貴重なやり取りが収められている。
さらに、長尾と真弓孟之（AmBitious）が仲良さそうに笑い合いながらも、撮影が始まりそうな雰囲気を察して瞬時に表情が切り替わるギャップシーンや、長尾と真弓の“呼び名論争”も収録。そのほかにも、撮影の合間にバスケの練習をする長尾と山田の姿や、ここでしか見られない現場での様子が満載。キャスト・スタッフ全員が紡いだ“映画『恋に至る病』に至るまで”撮影初日からクランクアップまでの貴重な瞬間が凝縮された映像となっている。
また、11月7日より副音声上映の実施が決定。スマートフォンとイヤホンを使用し、長尾×山田×廣木監督の3人による副音声を聞きながら本編を楽しめる特別な上映企画となっている。副音声では、撮影現場での裏話や印象的なシーンの裏側、さらにキャストと監督の掛け合いなど、ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさん。映画の余韻をさらに深め、新たな視点で味わうことができる貴重な機会となっている。
